Twitter del Papa desde Japón

Les pido unirnos en oraciones cada día por la conversión de las conciencias y por el triunfo de una cultura de la vida, de la reconciliación y de la fraternidad. #EndNuclearWeapons #Nagasaki #ViajeApostólico

En el mundo de hoy, en el que millones de niños y familias viven en condiciones infrahumanas, el dinero que se gasta y las fortunas que se ganan en la fabricación, mantenimiento y venta de armas, cada vez más destructivas, son un atentado continuo que clama al cielo.

Nos unimos a los cristianos que en diversas partes del mundo hoy sufren y viven el martirio a causa de la fe. Mártires del siglo XXI que nos interpelan con su testimonio a que tomemos, valientemente, el camino de las bienaventuranzas. #ViajeApostólico #NishizakaHill

La paz no es más que un “sonido de palabras” si no se funda en la verdad, si no se construye de acuerdo con la justicia, si no está vivificada y completada por la caridad, y si no se realiza en la libertad. #Hiroshima #ViajeApostólico

El uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas como ya lo dije hace dos años. Seremos juzgados por esto. #EndNuclearWeapons #Hiroshima #ViajeApostólico

Recordar, caminar juntos, proteger. Estos son tres imperativos morales que, precisamente aquí en #Hiroshima, adquieren un significado aún más fuerte y universal, y tienen la capacidad de abrir un auténtico camino de paz.

24 de noviembre de 2019