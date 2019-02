Twitter de la CEE ante el Encuentro de Protección de Menores

@Confepiscopal se une a la petición de @Pontifex_es de rezar por el encuentro de protección a menores de este fin de semana en # Roma

El tuit incluye un vídeo. En él, aparece el Papa Francisco en el ángelus del domingo 17 de febrero cuando pidió oraciones ante esta reunión: “Les invito a rezar en estos días por el encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia, evento que he convocado como un acto de fuerte responsabilidad pastoral ante un desafío urgente de nuestro tiempo”.

A continuación, y también en vídeo, y con imágenes de la Plaza de San Pedro de Roma, la CEE incluye las siguientes leyendas de texto:

“Pedimos perdón por los abusos cometidos contra niños por parte de pastores y fieles de la Iglesia”.

“Rezamos por los niños y jóvenes que han sufrido cualquier abuso físico o moral”.

“Pedimos perdón por los abusos cometidos contra niños por parte de pastores y fieles de la Iglesia. Rogamos al Señor para que nunca vuelvan a repetirse semejantes atrocidades”.

