Trujillo: Más de mil scouts del norte peruano participarán en Misa Papal

Más de 1000 Scouts del norte peruano cumplirán una importante actividad de servicio durante la Misa que presida el Santo Padre, el Papa Francisco, el sábado 20 de enero, en la explanada de Huanchaco.

Todos ellos son provenientes de la región La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Amazonas y Ancash. Desde el más pequeño hasta el más adulto se encuentra entusiasmado ante las tareas que realizarán el sábado próximo.

El R.P. Raymundo Claudio Delgado, coordinador general de los Scouts, sostuvo que “desde hace tres meses los Scouts de la macrorregión norte vienen realizando una intensa preparación en el campo espiritual y de servicio, es decir con peregrinaciones a santuarios, jornadas de reflexión y participación Eucarística”.

Adelantó que el 18 y 19 de enero los scouts del norte peruano se reunirán en la explanada de Huanchaco debidamente uniformados, para realizar funciones específicas en cada box (espacios donde irán ubicados los fieles con sus imágenes), como cuidar niños extraviados, señalizar las vías de acceso, informar a los fieles sobre la ubicación de los servicios higiénicos, postas médicas, ambulancias, entre otras funciones”, detalló.

– Misa de Envío de los Scouts

El sacerdote Raymundo Claudio adelantó que este este domingo 14 de enero, los Scouts de región La Libertad participarán de la Misa de Envío, en la Basílica Catedral, a las 11:00 de la mañana, presidida por el Arzobispo de Trujillo, Mons. Miguel Cabrejos Vidarte OFM. quien les confiará la noble tarea de cuidar que la visita del Papa Francisco se desarrolle en forma ordenada y en el clima de oración y alabanza al Señor. Posteriormente, se dirigirán al atrio de la Catedral, para entonar el Himno Oficial de la Visita Papal.

