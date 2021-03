Fernando Giménez Barriocanal: «La Transparencia es un pilar básico en la sociedad, pero también en la Iglesia»

«En una sociedad como la actual los ciudadanos tienen derecho y exigen cada vez más estar suficientemente informados sobre la actuación de las distintas organizaciones sociales que operan en nuestro país, la transparencia se ha convertido en un pilar básico de nuestra sociedad y la Iglesia no puede ser ajena a ello». Así ha comenzado Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española la presentación del libro Una casa de cristal. El camino de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia, de la editorial EDICE, en el que se profundiza en Plan de transparencia de la Conferencia Episcopal Española, nacido en el año 2014.

El acto, que ha sido dirigido por el director general de Publicaciones de la CEE y director de la editorial EDICE, Manuel Fanjul, ha abordado además la firma de los convenios con Transparencia Internacional, el desarrollo de los códigos de buen gobierno, los avances en los sistemas de contabilidad y rendición de cuentas de las entidades de la Iglesia, la Memoria de actividades, o la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión económica diocesana. Además de los autores, en el acto participó Jesús Lizcano Álvarez, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España, que felicitó a la CEE «por el camino recorrido en esta materia, que fomenta la cultura de Transparencia a todos los que trabajamos en las organizaciones».

«El debate sobre si la iglesia es trasparente o no está y estará permanentemente abierto en nuestra sociedad. Si la Iglesia no es transparente, no será nada», ha expresado Giménez Barriocanal. Pero es que además, para la Iglesia, la Transparencia no solo tiene una dimensión estrictamente legal en el ámbito civil y canónico, «sino una dimensión pastoral y comunicativa: forma parte de su razón de ser y de su propia actividad».

El texto que recopila los pasos que han ido dando, tiene un carácter multidisciplinar que aborda por un lado la problemática jurídico civil de la trasparencia y por otro la problemática jurídico canónica de lo que supone en la Iglesia y sus instituciones. «No se trata por tanto de una reflexión teórica sobre el concepto de transparencia, sino que lo que quiere es describir de manera detallada cuál ha sido el plan de transparencia planteado en el seno de la conferencia episcopal con implicación para todas las diócesis de España y como se ha ido desarrollando el mismo a lo largo de los años».

Transparencia hacia fuera, pero también «hacia dentro»

Por su parte, Ester Martín, coautora del libro y directora de la Oficina de transparencia de la CEE: «De cara al exterior, que un organismo como la CEE creara un departamento específico que se encargara de velar por la transparencia, al igual que estaba ocurriendo en el resto de entidades de la sociedad civil, y dotarle de los recursos materiales necesarios, fue de gran importancia. Esto habla de la orientación de la Iglesia hacia la transparencia, y del cambio de mentalidad que supone y que se estaba fraguando».

De la misma forma, ha explicado Martín, también ha tenido gran importancia de cara al interior de la Iglesia , «porque ha supuesto un estímulo, y un impulso para las diócesis en primer lugar, y para otras entidades dependientes, que han visto la firme decisión de la Iglesia de avanzar por este camino».

Un proceso que ambos autores han destacado «no es un proceso acabado, es un camino, de ahí el título del libro. Queda todavía mucho por hacer y muchas cosas por mejorar, Y todo esto se detalla también en el último capítulo de este libro. De todos los retos que tiene la Iglesia en materia de transparencia». En materia de transparencia y las personas clave de estos procesos, han destacado, «tenemos que seguir avanzando y ser capaces a nivel interno de impregnar toda esta cultura de transparencia a todos los que trabajamos en las organizaciones».

Además, también ha expresado la directora de la Oficina, «integrar el resto de departamentos porque es una forma de ser y de comunicarnos con los demás. Por ejemplo, ser capaces de pensar nuevas políticas de comunicación para rendir cuentas cada vez mejor a los fieles y a la sociedad». De esta manera, «debemos seguir desarrollando e implantando de forma efectiva todas las líneas de trabajo iniciadas como las políticas de gobernanza, manuales de buenas prácticas de distintas áreas, sistemas de cumplimiento normativo —compliance—, ayudarse de la tecnología como herramienta fundamental», ha concluido.

«Este es un libro de texto para hacer un buen camino, sabiendo que la Iglesia es una realidad encarnada que precisa de bienes y recursos». Con estas palabras, Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, quiso cerrar la presentación del libro, para destacar que «a la hora de hablar de la Transparencia y vida de la Iglesia, tenemos que hacer visible lo invisible, también en la vida sacramental a través de cosas concretas».