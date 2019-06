Toque manual de campanas en Geoparque de las Loras (Burgos), para ser reconocido por la UNESCO

LAS CAMPANAS VOLVERÁN A TAÑER ESTE SÁBADO EN LA ESPAÑA DESPOBLADA

Su sonido se escuchará por todo el Geoparque de las Loras (Burgos), reivindicando su reconocimiento por la UNESCO

Las entidades Hispania Nostra, Campaners d’Albaida y el Museo Internacional del Toque Manual de Campanas, MitMac convocamos a los medios de comunicación al acto institucional que celebraremos en el municipio de Sedano (Burgos) en el Geoparque Las Loras, reconocido por la UNESCO, el próximo sábado 8 de junio.

Asistirán el Subsecretario de Cultura del Ministerio de Cultura y Deporte, los delegados de Gobierno de Burgos y Palencia, representantes de las diputaciones de Burgos y Palencia, el Alcalde de Sedano y entidades culturales y sociales.

En este acto se presentarán los objetivos y el trabajo a desarrollar para conseguir que el Toque Manual de Campanas sea declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Tocarán manualmente todas las campanas de Geoparque Las Loras. Se desplegará una gran pancarta desde el campanario de Sedano.

Madrid, 4/6/2019.

