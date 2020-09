Toledo inicia el curso pastoral marcado por la evangelización y la comunicación

El Seminario Mayor de Toledo ha acogido hoy la Jornada de Presentación de la Jornada de Inicio de Curso de la archidiócesis de Toledo, que se enmarca dentro del 9º Plan Anual del Plan Pastoral Diocesano 2012-2021. La Jornada ha estado presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, que ha estado acompañado por una pequeña representación de las delegaciones y secretariados de la diócesis. En esta cita anual que este año ha estado marcada por la pandemia se han dado a conocer las principales líneas del Plan Pastoral 2020-2021 y la Carta Pastoral “Sal y Luz” para el presente curso. La Jornada, que ha sido retransmitida por los medios de comunicación diocesanos, ha comenzado con la explicación por parte de la experta en arte, Pilar Gordillo, de la imagen del Curso Pastoral, “Pentecostés” del Pietro del Po, que está en el Camarín de la Virgen del Sagrario en la Catedral Primada.

Posteriormente Francisco Cerro en su intervención ha comentado que “el Plan Pastoral no consiste solo en vivir el Evangelio de forma personal, sino que es una experiencia de comunión donde todos debemos caminar juntos”. También ha recordado, y así lo pone de manifiesto en la carta pastoral, “el Plan Pastoral nos ayuda a saber que formamos parte de una gran familia, del pueblo de Dios, de una Iglesia diocesana y universal”.

Por otra parte, el prelado toledano ha manifestado que “tenemos que trabajar juntos si queremos que el virus no enferme más nuestros corazones, que tienden siempre al individualismo”. El arzobispo de Toledo haciendo referencia al lema del Curso Pastoral “Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo (Mt 5,13) ha expresado que “si no hay sal y no hay luz es muy difícil conocer el Evangelio”, y “nosotros, como Iglesia de Toledo tenemos que dar a conocer cómo sabe el amor de Dios”. Por último ha destacado que es necesaria “una urgente misión evangelizadora con valentía y audacia evangélicas” en medio de las difíciles circunstancias que estamos viviendo.

Decálogo

Su Carta Pastoral la ha resumido en un decálogo la Carta Pastoral:

1. Los tiempos difíciles son para crecer

2. Crecer en fidelidad a los proyectos de su corazón que subsisten de edad en edad

3. Tiempo de creatividad para seguir evangelizando desde la nueva realidad

4. Encender luces de esperanza en lugar de maldecir la oscuridad

5. La centralidad de Jesús Eucaristía, celebra, comulga, adora

6. La Iglesia se hace más madre y maestra como hospital de campaña

7. Cuidar a todos que somos vulnerables especialmente a los niños, los jóvenes y los mayores

8. Seguir ofertando todo lo necesario cumpliendo las normativas sanitarias

9. Recuperar la esperanza al lado de todos los empobrecidos a través de Cáritas e Instituciones de la Iglesia al servicio de los pobres

10. Potenciar la dimensión misionera y evangelizar a través de los medios de comunicación y redes sociales.

Según Francisco Cerro, “vamos a empezar un nuevo curso pastoral ciertamente lleno de incógnitas y retos, pero también pleno en oportunidades evangelizadoras y pastorales”

Ponencia

“La comunicación y el diálogo con Dios y con el mundo” es el tema sobre el que girará el 9º Plan Pastoral Diocesano que se desarrollará este curso 2020-2021. En este sentido Melchor Sánchez de Toca, subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura, ha impartido la ponencia de esta Jornada, en la que ha señalado que “hay horizontes culturales que no han oído hablar Dios”, haciendo especial énfasis en el mundo de la cultura, porque “contribuye al desarrollo integral de las personas” y “es importante porque nos hace ser más que tener”. Haciendo referencia al Papa Francisco en Evangelii Gaudium ha “indicado que es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para incultura el Evangelio”, destacando que es precios evangelizar la conciencia personal y colectiva. Además, ha señalado que “los cristianos tenemos mucho trabajo por delante para evangelizar en la cultura haciendo un discernimiento cultural que para el cristiano es espiritual”.