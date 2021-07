«Todas las medidas que se adopten son pocas si queremos mantener un estado del bienestar sostenible»

Está al frente de la Fundación Pablo VI, como director general, desde 2017. Y el pasado 17 de junio recogió junto al obispo de Getafe Ginés García Beltrán, presiden-te de la Fundación, el Premio Carisma Fe y Cultura de la CONFER, otorgado a la institución por su contribución al diálogo fe-cultura desde la base del humanismo cristiano. Jesús Avezuela, valenciano de nacimiento, madrileño por adopción (lleva en la capital desde 1998), es letrado del Consejo de Estado, profesor de Derecho, abogado en ejercicio y académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. ECCLESIA ha conversa-do con él sobre algunos aspectos de la actualidad nacional y la actividad de la Fundación. «Estamos revitalizando el área formativa en sus distintos campos, algunos estratégicos —inteligencia artificial, economía social, ecología integral, diálogo con la política, la sociedad y la cultura, el liderazgo…—, y queremos continuar así en los próximos años, generando un espacio de pensamiento y reflexión en la sociedad», nos dice.

—Antes de nada, enhorabuena por el premio.

—Muchas gracias. Lo recogió nuestro presidente, don Ginés. La verdad es que el acto estuvo franca-mente bien.

—Hablemos de leyes. En estos últimos días ha entrado en vigor la de la eutanasia. ¿Ha venido para quedarse o podría ser revocada en el futuro?

—Las leyes nacen siempre con una vocación de permanencia, y solo con el paso del tiempo se van modifican-do para adaptarse y dar respuesta a nuevas situaciones jurídicas antes desconocidas. Estas leyes programáticas —llamadas así porque van en los programas de los partidos políticos— son más ideológicas, y la experiencia nos dice que no son fácil-mente reversibles una vez entran en vigor. No porque jurídicamente no se pueda —el gobierno siguiente puede hacerlo, como ha ocurrido por ejemplo en educación— sino por falta de valor. Es lo que ocurrió por ejemplo con las leyes del aborto, que más que modificarse se modularon tras el cambio de gobierno, y lo que ha pasado también con la del «matrimonio» del mismo sexo del Gobierno Zapatero.

La ley de eutanasia quizás se podrá modular, pero no es fácilmente reversible. El Partido Popular y Vox han presentado sendos recursos de inconstitucionalidad, habrá que esperar. En cualquier caso, a mí juicio es mucho mejor hacer un esfuerzo por negociar una norma ex ante, en fase legislativa o incluso prelegislativa, que abrir una batalla judicial ex post.

