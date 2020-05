Tesoros por descubrir

En estos tiempos, como en todos, necesitamos luces que nos ayuden a caminar por la vida y una de ellas es sin duda la oración. Hay muchas oraciones y muchas formas de orar, nuevas o antiguas, reflexivas o sentimentales, sonoras o silenciosas. Cada uno encontramos matices que nos ayudan a entablar un conversación amigable con el Señor, a crear un espacio de confianza en el que sentirnos cómodos con él. Pero no podemos olvidar nunca que no vamos solos por este camino, que caminamos (y rezamos) como Iglesia.

En nuestra sociedad lo espiritual se reduce en demasiadas ocasiones a lo privado, incluso a lo individual, también dentro de la Iglesia. Esta tentación nos lleva a perder de vista una dimensión fundamental, la comunitaria. No rezamos solos, no nos dirigimos a Dios solos, sino que lo hacemos siempre desde un nosotros. Un nosotros que supone preocupación mutua, camino compartido, abrazo en la soledad, consuelo en la dificultad. Por eso creo que es buen momento de descubrir el tesoro de la oración común, no necesariamente practicada en comunidad, pero sí vivida en comunión.

¿A dónde quiero llegar? A invitar a redescubrir el valor y sentido de la Liturgia de las Horas, la Iglesia que sin embargo resulta ajena a buena parte de la Iglesia. Deseamos caminar como Iglesia en comunión y eso debe expresarse también en nuestra forma de rezar. Es una pena que hablar de rezar Laudes o Vísperas pueda resultar extraño para muchos cristianos.

Una de las experiencias más bonitas que me llevo de este tiempo de confinamiento es la comunidad virtual que hemos creado en las Vísperas del perfil de Instagram de Ecclesia. Cristianos con distintas vocaciones, procedencias y estados de vida dando gracias a Dios por el día y compartiendo preocupaciones e intenciones juntos. Quizás no sea tan descabellado soñar con que redescubramos esta forma de estar con Dios como un patrimonio común, como un auténtico tesoro que lleva siglos alimentando la vida de fe.

Javier Prieto

Seminarista de la Diócesis de Zamora

@Javi_PrietoP