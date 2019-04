“Teología del pueblo” y religiosidad popular en la VIII Jornada de Teología de Granada

El Instituto “Lumen gentium” acogió en la jornada de ayer, día 8, la VIII Jornada de Teología que contó con la participación del profesor Rocco Buttiglione junto al sacerdote Ricardo Aldana y Marcelo López, docente del Instituto de Filosofía “Edith Stein”.

En la jornada de ayer, lunes, tuvo lugar en el Intituto “Lumen Gentium” la celebración de la VIII Jornada de Teología, organizada con la colaboración de la Delegación Episcopal para el clero diocesano, que en esta ocasión contó con la ponencia central del profesor italiano Rocco Buttiglione que impartió una charla titulada: “Teología del pueblo: de Puebla a Aparecida” en la que estuvo acompañado por Enrique Rico, rector del Seminario Mayor “San Cecilio”, y por Blas Gordo, delegado episcopal para el clero.

SER PUEBLO

Durante su intervención, Rocco Buttiglione abordó desde el contexto de la Iglesia Latinoamericana la corriente teológica denominada “Teología del pueblo”, corriente nacida en Argentina tras el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín, y su influencia en la comprensión teológica actual de Papa Francisco. Esta teología se expandió desde Argentina a toda América Latina, forjada en su cultura popular con “raíces indias e hispanas”, afirmó Rocco Buttiglione.

“Este concepto de ser pueblo hace que no podamos definir nuestra propia identidad sin los otros, no podemos ser felices si los otros no lo son. La cultura depende de la relación que tenemos con nosotros mismos, con Dios y con los demás”, destacó el filósofo italiano.

INTELIGENCIA TEOLÓGICA

La VIII Jornada de Teología también contó con la celebración de una mesa redonda en la que participaron como ponentes el sacerdote Ricardo Aldana, que abordó en su intervención la inteligencia teológica del Santo Padre y la centralidad del servicio en la misión, y el profesor Marcelo López que impartió una ponencia sobre la religiosidad popular en la Teología del Pueblo del Papa.

“La inteligencia teológica surge de confrontarse directamente y constantemente con el Evangelio, fe y razón van unidas. La inteligencia teológica no es algo exclusivo de los teólogos, como es ejemplo el Papa, que sin ser experto en esa materia posee una gran experiencia teológica. Esta inteligencia es un comprender para creer”, destacó Ricardo Aldana en su intervención.

La Jornada culminó al final de la mañana y después de un turno de preguntas y debate con la celebración de un almuerzo fraterno entre todos los presentes que tuvo lugar en el Seminario Mayor.

María José Aguilar

Secretariado de Medios de Comunicación Social

Arzobispado de Granada

Foto: El profesor Buttiglione junto a D. Blas Gordo (izq.) y D. Enrique Rico (dcha)

