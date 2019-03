Tentudía, monasterio de Mérida Badajoz, estrena una zona dedicada a la acogida de peregrinos

El arzobispo de Mérida-Badajoz bendecía este sábado una zona destinada a la acogida de peregrinos, que se ubica en la antigua caballeriza.

El pasado sábado 16 de marzo, el arzobispo monseñor Celso Morga, bendijo en el monasterio de Tentudía las dependencias que, en adelante, servirán de acogida de peregrinos y serán utilizadas como zona de ámbito pastoral.

Se trata de dos salas para reuniones y conferencias con una capacidad aproximada de 20 y 50 personas, respectivamente, cuartos de baño y cocina.

Monseñor Celso Morga animó a los responsables a abundar en este proyecto para que, con el tiempo, los peregrinos puedan pernoctar.

Este logro se integra en otro gran objetivo: revitalizar Tentudía en todas las dimensiones que por historia le corresponden.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...