También la catedral de Sigüenza se une al rosario y adoración mundial por la paz desde Fátima

El santuario de la Virgen de Fátima (Portugal), uno de los más concurridos de toda la Iglesia, organiza el jueves 4 de abril un rosario y adoración mundial con ocasión del primer centenario de la muerte de uno de los tres pastorcillos videntes en estas apariciones marianas: Francisco Marto, canonizado hace dos años.

El modo de participar en la celebración es mediante internet. Al afecto, santuarios, parroquias, comunidades y particulares están invitados a conectarse con el santuario de Fátima a las 21 horas del jueves 4 de abril (20 horas en Portugal).

En nuestra diócesis, se suman la concatedral de Guadalajara, donde hay una capilla y una cofradía dedicadas a Nuestra Señora de Fátima, y la catedral de Sigüenza (en San Pedro) como actividad, además, propia y con motivo de su año jubilar. “El mundo unido en oración” reza el lema de esta convocatoria de las 9 de la noche del jueves 4 de abril.

