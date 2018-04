También la Catedral de Sigüenza ha echado sus campanas al vuelo el sábado 21 de abril de 2018 a las 12 horas

La catedral de Sigüenza se ha sumado también, a las 12 horas y durante unos 20 minutos, a la Jornada Europea del Patrimonio Cultural. Y secundando la iniciativa de Europa Nostra y de Hispania Nostra ha echado sus campanas al vuelo. Más de mil campanas de Europa y 300 de España han hecho lo propio. Una de las ellas, ha sido la catedral de Sigüenza.

La catedral de Sigüenza se prepara también así para volver a echar sus campanas al vuelo entre el 19 de junio de 2018 y el 19 de junio de 2019, con ocasión del 850 aniversario de su consagración, una celebración que vendrá repleta de iniciativas religiosas y culturales, amén de importantísimas inauguraciones de restauraciones y de la puesta en marcha de otras muchas iniciativas.

(El vídeo es de Rafael Amo, canónigo de la catedral de Sigüenza)

Jesús de las Heras Muela, Deán de la Catedral de Sigüenza

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...