Suspensión temporal de la actividad museística en Santa María de Sar (Santiago de Compostela)

A partir del próximo 1 de abril la Colegiata de Santa María la Real de Sar y su Museo, gestionada por la Fundación Catedral de Santiago, a través del programa Compostela Sacra, puesto en marcha en el año 2017, suspenderá temporalmente su actividad debido a la realización de trabajos de mejora en las instalaciones y reordenación de las colecciones.

Es deseo de la Fundación Catedral que estas labores de actualización se realicen en el período más breve posible y que redunden en una mejor atención a los miles de visitantes que, cada año, acuden a visitar uno de los más destacados recursos culturales de la ciudad de Santiago.

La Fundación Catedral de Santiago, informará puntualmente del reinicio de la actividad museística en Sar, una vez concluyan los referidos trabajos de mejora técnica y ordenamiento museológico. Pueden estar puntualmente informados de estas y otras actuaciones en marcha de la Fundación en www.catedraldesantiago.es

Así mismo, en este tiempo y de forma provisional, la Colegiata, se abrirá al paso libre de fieles y visitantes a la Iglesia y, también, al claustro, durante el horario de atención pastoral parroquial. Para más información a este respecto, deberá contactarse directamente con los encargados de la parroquia en el teléfono 981 56 28 91.

