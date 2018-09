Sumario de la Revista ECCLESIA – Número 3.955 (29 de septiembre de 2018)

Editorial

Un histórico acuerdo al servicio de la evangelización en China: Pág. 5

Opinión

Sobre la pederastia, por Ricardo Blázquez Pérez: Pág. 6

España

-Los obispos gallegos manifiestan su «apoyo total» al Papa Francisco: Pág. 7

-El Rey respalda en Ávila el Año Jubilar Teresiano: Pág. 8

-Conductores españoles visitan al Papa Francisco: Pág. 9

-Cardenal Turkson: «No hay oposición a Francisco, hay diversidad de estilo»: Pág. 10

-Un centro para recuperar a Pablo VI, uno de los Papas más importantes: Pág. 11

-Fernández Collado, a la diócesis de Albacete: «Voy a serviros y ayudaros»: Pág. 12

-Entrevista a Carlos Escribano. El acompañamiento, clave para evangelizar a los jóvenes, por Silvia Rozas Barrero FI: Pág. 13

-Al puro estilo Broadway. Presentación de «33 El Musical»: Pág. 15

-Noticias breves: Pág. 16

-De Sábado a Sábado: Pág. 17

-Nuevo consejo de gobierno en Osma-Soria: Pág. 18

Cultura

Reseña de novedades editoriales, por Miguel de Santiago : Pág. 19

Opinión

La Almudena: una catedral de 25 años, por Joaquín Martín Abad: Pág. 20

Reportaje

Ante la Trata, abrir los ojos y el corazón, por Sara de la Torre: Pág. 22

Colaboración

Papa Pablo VI: «Un nuevo humanismo», por Jesús Espeja: Pág. 27

Vaticano

En la católica Lituania, por Ángeles Conde: Pág. 28

Reforma del Sínodo de los Obispos en pro de una Iglesia más en escucha: Pág. 32

Latinoamérica

La Iglesia salvadoreña se prepara para la canonización de Romero, su primer santo: Pág. 33

Mundo

Secuestran en Níger a un misionero italiano: Pág. 34

Se llama Meriam… y sigue siendo cristiana, por José Ignacio Rivarés: Pág. 35

Noticias breves: Pág. 36

La firma

«El Papa Francisco: Un hombre de palabra», por Ninfa Watt: Pág. 38

El Domingo, Pan de la Palabra

Salvados por el amor verdadero, por Rafael Amo: Pág. 39

Comentario a la portada del número 3.955 (29 de septiembre de 2018)

Las cifras son desorbitadas, aunque vivimos como si es las víctimas de Trata no existieran. El caso es que existen y la Organización Internacional del Trabajo estima que son 21 millones de personas. Es una realidad invisible, está y muchas veces no la vemos. Pero también es una realidad invisibilizada porque la vemos por la calle, carteles, anuncios… pero no queremos asumirla. Es el negocio transnacional más lucrativo después del tráfico de drogas y de armas.

La Trata supone engaño, violencia y amenaza. Además, engloba la explotación laboral y sexual, y el tráfico de seres humanos. En España, las víctimas son mujeres y niñas, de Nigeria, Rumanía, Brasil, Paraguay y República Dominicana.

Es tiempo de mirar de frente esta realidad. Los cristianos somos llamados al anuncio del Evangelio y a la denuncia de las injusticias, por eso no podemos quedarnos impasibles, en silencio, porque como dice el Papa Francisco, la Trata es parte de la cultura del descarte que se impone en nuestra sociedad y califica a la mujer como de segunda categoría. La contemplación de nuestra portada de hoy puede ayudarnos a descubrir las llagas de Cristo.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...