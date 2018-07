Sumario de la Revista ECCLESIA – Número 3.943-44 (7 y 14 de julio de 2018)

Editorial

El derecho es a la vida y a los cuidados paliativos, no a la eutanasia: Pág. 5

España

-Gil Tamayo: «La eutanasia va en contra de la vida, la ajena y la propia»: Pág. 6

-Entrevista a José Luis Méndez Jiménez, director del departamento de Pastoral de la Salud de la CEE: «Es más barato eliminar a un paciente que cuidarlo», por Sara de la Torre: Pág. 9

-Responsabilidad y testimonio de vida. Los nuevos cardenales españoles, Luis Ladaria y Aquilino Bocos, al servicio del Papa: Pág. 11

-Murcia y Lorca deslumbran en las Jornadas de Patrimonio de la Iglesia : Pág. 13

-Fallece el padre Jaime Garralda, fundador de «Horizontes Abiertos»: Pág. 14

-Emili Turí será secretario general de la Unión de Superiores Generales: Pág. 15

-Noticias breves: Pág. 16

-De Sábado a Sábado: Pág. 17

Opinión

Generación episcopal 1968, por Vicente Cárcel Ortí: Pág. 18

Cultura

Reseña de novedades editoriales, por Miguel de Santiago: Pág.20

La firma

Cuatro verbos, cuatro compromisos ineludibles, por María Teresa Compte Grau: Pág. 21

Reportaje

SARCU, la caricia de Dios en la tierra, por Carlos González García: Pág. 22

Documentación

Discurso del Papa en la oración ecuménica, en Ginebra (21-6-2018): Pág. 27

Discurso del Papa en el Centro Ecuménico de Ginebra (21-6-2018): Pág. 29

Homilía del Papa en la misa celebrada en el Palexpo de Ginebra (21-6-2018): Pág. 31

Vaticano

El Papa Francisco crea 14 nuevos cardenales optando por la universalización, las periferias, los pobres y una Iglesia servidora y hermana, por Ángeles Conde Mir: Pág. 33

El Papa llama a defender la vida y a no hacer el trabajo sucio de la muerte: Pág. 37

Mundo

Chipre ha acogido del 29 de junio al 2 de julio el encuentro de secretarios de episcopados del CCEE: Pág. 38

Capítulos generales de Hospitalarias y Hermanos del Sagrado Corazón: Pág. 39

Latinoamérica

López Obrador, presidente de México: Pág. 40

El Domingo, Pan de la Palabra

«Venid a descansar…» (22-7-2018), por Domingo Montero: Pág. 42

Hacerse pan (29-7-2018), por D.M.: Pág. 43

Comentario a la portada del número

Número 3.943-44 (7 y 14 de julio de 2018)

El ser humano es un ser con los otros y para los otros. Este es el fundamento último de la sociedad, y en este contexto, el Estado tiene la obligación de proteger la vida de todos los ciudadanos. Por eso, llevamos a nuestra portada el verde de la esperanza para cuidar la vida y decirle un «SÍ» bien fuerte.

Hay una creciente sensibilidad por el dolor y el sufrimiento, particularmente cuando la persona padece una enfermedad incurable que ocasionará su muerte en un tiempo breve, pero hoy la ciencia cuenta con los recursos para calmar el dolor o eliminarlo totalmente. Es posible morir de un modo más acorde con la dignidad de la persona, acompañada por el cariño de los familiares, con la atención a las necesidades espirituales y, cuando sea el caso, con la atención religiosa. Porque cuando se promueve el acceso a los cuidados paliativos, se genera una mentalidad que nos lleva a no desentendernos de los más débiles, a reconocer el valor de cada vida, a construir una sociedad en la que cada individuo es importante y merecedor de nuestro cariño y cuidado. Lo contrario es la eutanasia, y nos introduce en el descarte.

