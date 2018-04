Sumario de la Revista ECCLESIA – Número 3.933 (28 de abril de 2018)

Editorial

Caminos para la reconciliación verdadera tras el comunicado de ETA: Pág. 5

España

-La CEE se alegra por la disolución de ETA y la victoria de la democracia: Pág. 6

-La Iglesia española quiere ponerse en campaña vocacional permanente: Pág. 7

-Manuel Pizarro: «No hagáis nada que no se pueda contar y explicar»: Pág. 9

-«Los niños tienen derecho a la inocencia». Monseñor Munilla presenta una publicación sobre educación sexual : Pág. 10

-Dios sigue llamando, con tarifa planta: Pág. 11

-Aumentan las víctimas de trata en 2017: Pág. 12

-«Padre Rubinos», una institución que forma parte del ADN de A Coruña: Pág. 13

-Premios SPERA 2017 a la Música Católica: Pág. 14

-De Sábado a Sábado: Pág. 15

-Noticias Breves: Pág. 16

Cultura

Reseña de novedades editoriales, por Miguel de Santiago: Pág. 17

El cardenal Cisneros, protagonista: Pág. 17

Colaboración

«Esta es mi morada», por Juan Carlos Fernández de Simón Soriano: Pág. 18

Reportaje

Transparencia, de obligado cumplimiento, por Sara de la Torre: Pág. 20

Opinión

Placuit Deo: tres claves de lectura, por Gabino Uríbarri Bilbao: Pág. 24

Documentación

Placuit Deo: Pág. 26

Vaticano

Las víctimas, lo primero, por Ángeles Conde: Pág. 31

Por primera vez en la historia, tres mujeres en Doctrina de la Fe: Pág. 35

Latinoamérica

Fidel, Raúl… ¿Díaz-Canel?, por José Ignacio Rivarés: Pág. 36

Mundo

Daniel Ortega, en el punto de mira. Protestas en Nicaragua, por J.I.R.: Pág. 37

Luces y sombras en Burkina Faso, por Agustín Arteche: Pág. 38

El Domingo, Pan de la Palabra

Él nos amó primero, por Alejandro Pérez Verdugo: Pág. 39

Comentario a la portada del número

Número 3.933 (28 de abril de 2018)

La Iglesia no puede quedarse atrás en cuestión de transparencia económica. No. Por eso, un año más, abre sus puertas bajo la lupa de la transparencia e informa a sus fieles de manera nítida y actualizada, no solo de su patrimonio económico, sino de qué hace con él y a qué fines lo destina.

Las diócesis españolas trabajan cada día con más interés desarrollando las buenas prácticas en el manejo de la información económica de sus parroquias y de los recursos que disponen, y que ponen al servicio de su actividad pastoral. Un ejercicio que conecta con todos los que formamos la Iglesia y que a la vez anima a seguir impulsando esa tarea de corresponsabilidad ante las necesidades de nuestra comunidad, un engranaje que hace que los proyectos funcionen y sean el rostro visible y cercano de la Iglesia para muchas personas. Un valor que en la sociedad, vale mucho más de lo que cuesta.

ecclesia se ha desplazado a la diócesis de Bilbao para conocer todo el proceso de auditoría que la Oficina de Transparencia de la CEE realiza con gran profesionalidad.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...