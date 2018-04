Sumario de la Revista ECCLESIA – Número 3.930-3.931 (7 y 14 de abril de 2018)

Editorial

Asignación tributaria y clase de Religión, opciones de libertad y de progreso: Pág. 5

España

-La familia, lugar para acoger el don de la vida: Pág. 6

-La clase de Religión aporta al mundo un plus de humanismo y de justicia: Pág. 7

-¿Y si te llama? No lo dudes, responde: Pág. 9

«La columna vertebral de la curia es el servicio». Entrevista al cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, por Sara de la Torre y Silvia Rozas: Pág. 10

-La vida consagrada está viva en España: Pág. 12

-Familia Misionera o el empeño de vivir una Santa Semana, por Ricardo Morales Jiménez: Pág. 13

-Noticias breves: Pág. 16

-De Sábado a Sábado: Pág. 17

-Impulsar proyectos sociales. Fundación Grupo Norte, por Carlos Buerba: Pág. 18

Cultura

Dos libros en torno al feminismo católico. Unas reflexiones de Lucetta Sacaraffia y la biografía de Carmen Cuesta, por Miguel de Santiago: Pág. 20

Reportaje

Ayudar a morir al final de la vida, por Carlos González García: Pág. 22

Documentación

Catequesis del Papa Francisco en la audiencia general del miércoles 14 de marzo de 2018: Pág. 27

Catequesis del Papa Francisco en la audiencia general del miércoles 21 de marzo de 2018: Pág. 28

Homilía del Papa Francisco en la misa del Domingo de Ramos (25-3-2018): Pág. 30

Catequesis del Papa Francisco en la audiencia general del Miércoles Santo (28-3-2018): Pág. 31

Homilía del Papa Francisco en la Misa Crismal del Jueves Santo (29-3-2018): Pág. 33

Homilía del Papa Francisco en la misa de la Cena del Señor (cárcel «Regina Coeli», de Roma, Jueves Santo, 29-3-2018): Pág.

35

Oración del Papa Francisco tras el ejercicio del Vía Crucis en el Coliseo romano (Viernes Santo, 30-3-2018)

37

Homilía del Papa Francisco en la Vigilia Pascual de la noche del Sábado Santo (31-3-2018)

38

Mensaje «Urbi et Orbi» del Papa Francisco para la Pascua de Resurrección (1-4-2018): Pág. 39

Homilía del Papa Francisco en la misa de la solemnidad de la Pascua de Resurrección de Jesucristo (1-4-2018): Pág. 40

Vaticano

Gaudete et exsultate, por Ángeles Conde: Pág.41

Nuevo presidente del Pontificio Consejo de Textos Legislativos: Pág. 45

Cómo celebrar la memoria de Santa María Madre de la Iglesia: Pág. 46

Opinión

Gaudete et exsultate: «Tu preciosa misión», por Juan Antonio Martínez Camino: Pág. 47

Mundo

Hombres buenos y malos, por José Ignacio Rivarés: Pág. 50

Noticias breves: Pág.51

Latinoamérica

Brasil: encarcelan el padre Amaro, continuador de la labor de Dorothy Stang con los sin tierra, por J.I.R.: Pág. 52

Los obispos venezolanos instan al oficialismo disidente a desmarcarse del Gobierno, por J.I.R.: Pág. 53

La Firma

Creo en la comunión, por Lourdes Grosso García: Pág. 54

El Domingo, Pan de la Palabra

«Tengo otras ovejas…», por Alejandro Pérez Verdugo: Pág.55

Comentario a la portada del número

Número 3.930-3.931 (7 y 14 de abril de 2018)

Algo nuevo y bueno estamos viviendo en la Iglesia. Por eso, en este tiempo pascual, ecclesia lleva a portada al cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que tras participar en la 47 Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, se encontró con nosotros en un ambiente distendido, fraternal y vivificador.

Las ventanas y las puertas se están abriendo para que todos vivan a gusto y evangélicamente en esta casa común. El cardenal, arzobispo de Tegucigalpa y coordinador del C9, tiene claro que las reformas son irreversibles, que las estructuras de poder deben desaparecer para vivir el evangelio y que quienes acusan al Papa de decir herejías, están perdiendo su tiempo.

El camino y el proyecto de hoy se resume en una frase: «Todos al servicio de la Iglesia». Por eso, el Papa lleva ya 25 reformas con valentía y sustentado en lo importante: la oración.

No es tiempo de mirar atrás, sino de poner nuestra vida en las manos del Padre, de discernir con honestidad cómo vivir el Evangelio, el de la vida, ese que Jesús encarnó sirviendo. Nuestra portada nos invita a la libertad que caracteriza al cardenal hondureño y a no pactar con las estructuras de poder que nos desvían de este tiempo pascual.

