Sor Mira Recoleta: «El talento no se puede esconder, Dios me dio este don»

Un don de Dios

En este vídeo publicado por la diócesis de Bilbao, Sor Mira cuenta que «cuando hago una exposición mando propaganda a mis conocidos y mi familia, pero aquí en España no aprecian cosas de religión y a la gente le gustan más las cosas de mundo como el materialismo, los cuadros no tanto. El talento no se puede esconder, Dios me dio este don y no puedo aguantar sin pintar aunque no tenga tiempo».

Este sábado, 28 de agosto, se celebra la festividad de San Agustín. Las monjas recoletas del Monasterio de la Purísima Concepción celebrarán el día con una eucaristía presidida por uno de los frailes mercedarios de la comunidad de Lekeitio. La superiora, Sor María Lurdes, señala que este año, las ocho monjas que forman la comunidad, junto a las cuatro jóvenes que se han incorporado como postulantas, no celebrarán el día de una manera muy especial, ya que las restricciones de la pandemia también les afectan.