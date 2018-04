Solamente Dios nos puede donar la verdadera felicidad…, por el Papa Francisco en Twitter, jueves 26 de abril de 2018

Solamente Dios nos puede donar la verdadera felicidad: es inútil que perdamos tiempo buscándola en otro lugar, en las riquezas, en los placeres, en el poder.

