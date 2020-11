Sobre las inmatriculaciones: «Nosotros creemos que esta carpeta está cerrada y bien cerrada»

Durante la rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria, y ante el tema tan reiterado de los bienes inmatriculados de la Iglesia, los periodistas preguntaron sobre el supuesto temor a un listado que se use para desprestigiar a la Iglesia. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha indicado que los obispos creen que si el Gobierno hace este listado «es con el deseo de clarificar, si es que hubiese alguna inmatriculación incorrecta», porque «en los propios diálogos mantenidos por el equipo de gobierno se nos ha reconocido la manera en que la Iglesia ha seguido la legislación». Además, ha destacado el cuidado que tuvieron «los propios registradores a la hora de ver que aquello que se presentaba se hacía conforme a lo establecido» y recordó que este proceso comenzó en el siglo XIX con la forma concreta que había en aquel momento para registrar los bienes de dominio público.

«Piensen que en España hay 40.000 entidades relacionadas con la Iglesia que pudieron inscribir bienes (23.000 parroquias, centenares de congregaciones religiosas, centenares de asociaciones, cofradías….). Es decir, «que 40.000 entidades han podido inmatricular 34.000 edificios, desde que se inventa el registro. El procedimiento extraordinario que se establece desde 1998 hasta 2015 quiere cerrar la cuestión para entrar ya en un camino ordinario que deje de tener como referencia las leyes desamortizadoras del XIX. Por eso, se establece el procedimiento extraordinario para cerrar la carpeta. Nosotros creemos que esta carpeta está cerrada y bien cerrada». No obstante, el secretario ha destacado que al hacerse público el listado de inmuebles si algún ayuntamiento, administración pública o un particular pudiera presentar un título de mejor derecho, la Iglesia lo reconocerá. «Los templos, las ermitas, los cementerios no se los lleva el obispo a su casa, sino que tienen un indudable uso público, que la mayoría de los habitantes de nuestros pueblos, incluso aunque algunos no sean creyentes y no participen de la Eucaristía, reconocen como un verdadero bien».

Por su parte, el recién elegido vicesecretario de Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, ha indicado que varias diócesis están dando a conocer la relación de sus bienes: «Más de la mitad de los 30.000 bienes inscritos por certificación son lugares de culto, exceptuados de inmatriculación hasta 1998. Sabemos que otro 20-25% directamente aplicados a un fin pastoral, casas rectorales, cementerio; el resto son fincas, pequeñas fincas rústicas, algunas usadas para empleado de albergues, campamentos, y otras que por su naturaleza fueron entregadas a parroquias para una finalidad y tienen que seguir esa finalidad». «En cualquier caso hemos manifestado nuestro deseo de colaborar si se ha producido algún error, partiendo de la base de que se realizó de acuerdo con la legislación y buen proceder de los registradores en España, y a la espera de que esa entrega se produzca en el momento en que cuando lo estime el Gobierno», ha incidido Barriocanal.