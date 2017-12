Sin Jesús no hay Navidad, por Fidel García Martínez

Francisco, el Papa, a quien algunos acusan de llevar la Iglesia Católica por extraños e inhabituales parajes morales, lo que no es verdad; sí es, sin embargo, un gran defensor de los descartados, especialmente de los niños, como lo demostró en su mensaje de felicitación navideña a la Urbe y Orbi (a la Ciudad y al Mundo), en la que tuvo un recuerdo muy especial para los niños que sufren violencia, explotación, y cuya infancia está truncada por la guerra en todos los países del mundo, lo que le llevó denunciar la realidad de una guerra mundial larvada en mucho frentes.

Este miércoles en la audiencia general que concedió a peregrinos de todo el mundo y en la que no faltaron la entrañable presencia de los hombres y mujeres del circo, representados por jóvenes gimnastas femeninas, acróbatas de color y forzudos dobladores de duro hierro, así como un atípico domador de fieros osos humanos, quienes arrancaron de Francisco entusiastas aplausos y sonrisas agradecidas, denunció con energía el proceso de desnaturalización que en el Occidente nihilista y postcristiano sufre la Navidad, que o es cristiano o no es sino derroche consumista y orgiástico, en el que se oculta a Jesús por cobardía, por complejo y lo que más reaccionario por no herir los sentimientos de otros grupos religiosos no cristianos. Denunció la clara fobia contra la Navidad que recorre la vieja Europa, inventando sucedáneos que son la negación total de la realidad profunda de lo esencial de la Navidad, que no es otra que Jesucristo, Dios hombre y verdadero nacido de Santa María Virgen. Por eso sin Belén no hay Navidad. No se puede ocultar al Niño para potenciar al viejito, alegre, gordito y bonachón. Buen momento para reconocer cómo el futuro de España corre un serio peligro porque sin niños no hay futuro para nadie ni para la llamada- puro eufemismo- tercera edad. La matanza de los nuevos inocentes está legalizada con el derecho a abortar y sus sucedáneos.

Fidel García Martínez

