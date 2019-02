Simposio de Espiritualidad en Getafe sobre el beato Bernardo de Hoyos en la España de hoy

Un simposio reunirá en Getafe a destacados expertos académicos para conocer el legado del beato Bernardo de Hoyos en la España de hoy

Organizado por la diócesis de Getafe, se celebrará del 22 al 24 de febrero en el Santuario del Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles

Será el primero de los encuentros académicos previstos con motivo de la celebración del Año Jubilar por el Centenario de la Consagración de España

Contará con la intervención de profesores de universidades como la Pontificia de Comillas y la Abat Oliva-CEU

El Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el Cerro de los Ángeles (Getafe), reunirá entre el 22 y el 24 de febrero a destacados expertos y académicos nacionales en un simposio para conocer y analizar el legado espiritual dejado en España por el beato Bernardo de Hoyos, figura clave en la difusión de la veneración al Corazón de Cristo en este país.

Éste será el primero de los encuentros académicos previstos en la Diócesis de Getafe con motivo de la celebración del Año Jubilar por el Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.

Este Simposio de Espiritualidad, que se celebrará bajo el título ‘Reino en España’, tiene como objetivo alentar el desarrollo de la teología desde la perspectiva del Corazón de Cristo.

El encuentro comenzará el 22 de febrero a las 18.00 horas con la ponencia de Francisco José López Sáez, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, que analizará la veneración al Sagrado Corazón en el Oriente cristiano.

La actividad se retomará el 23 de febrero a las 10.00 horas con la conferencia titulada ‘El discernimiento cristiano a la luz del Corazón de Cristo’, que pronunciará Germán Arana (SI), profesor también de la Universidad Pontificia de Comillas.

A las 12.00 horas tendrá lugar una mesa redonda sobre la espiritualidad del Corazón de Jesús en la tradición espiritual de la Iglesia, en la que intervendrán los presbíteros Manuel Vargas, Gabriel Díaz Azarola y Antonio Prieto.

Con la participación del obispo de Getafe

Tras la mesa redonda se celebrará una eucaristía que presidirá el obispo de Getafe, D. Ginés García Beltrán.

Después de la comida y de un paseo explicativo por las instalaciones del Santuario del Sagrado Corazón, la actividad académica se retomará a las 17.30 con una ponencia a cargo de Martín Federico Echevarría, profesor de la Universidad Abat Oliva-CEU, que disertará sobre el Corazón de Jesús como camino de sanación y redención.

El 24 de febrero llegará el turno, a las 10.30 horas, para la última ponencia del simposio, en la que se analizarán los orígenes y los motivos espirituales de la Consagración de España al Corazón de Jesús. El encargado de impartirla será el profesor José María Alsina, de la Universidad Abat Oliva-CEU.

El simposio será clausurado a las 12.00 horas y se cerrará con la celebración de una eucaristía que presidirá el obispo auxiliar de Getafe, D. José Rico.

Este encuentro está dirigido a público en general y, en especial, a profesores, alumnos e investigadores del ámbito de la teología y de las humanidades.

La inscripción se puede hacer a través de la web https://corazondecristo.org/ simposio-espiritualidad/, con precios que oscilan entre los 100 y los 250 euros.

El programa del simposio incluye también diferentes momentos dedicados a la oración en el Santuario del Sagrado Corazón.

· QUÉ: Simposio de Espiritualidad ‘Reino en España’

· FECHA: Del 22 al 24 de febrero

· LUGAR: Santuario del Sagrado Corazón (Cerro de los Ángeles. Getafe)

