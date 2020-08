«Si no hay garantías suficientes, CONCAPA no podrá animar a las familias a que lleven a sus hijos al colegio»

Ante la incertidumbre existente en las familias sobre cómo se podrá realizar la incorporación a las aulas el próximo mes de septiembre, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) ha advertido de que la vuelta a las aulas no es segura. «Si no hay garantías suficientes, CONCAPA no podrá animar a las familias a que lleven sus hijos al colegio, por la incompetencia de unos políticos que, no solo juegan con la educación, sino con la salud de nuestros hijos, menores de edad y merecedores por tanto de una especial protección», ha expresado la institución. En esta línea, su presidente nacional, Pedro José Caballero, ha afirmado: «La enseñanza es obligatoria y las familias lo sabemos, pero las administraciones competentes tienen que certificar y garantizar la seguridad sanitaria en las aulas y en los colegios».

«Siempre hemos apostado por un inicio de curso escolar de manera presencial, considerando que es en el formato de educación presencial donde se garantiza la igualdad de oportunidades para todos», aclara Caballero, que pide «el consenso y la colaboración de toda la comunidad educativa» para una vuelta segura, entendiendo que «el riesgo cero no existe».

Queja ante la inacción de las administraciones

Caballero advierte de la inacción de las administraciones y de que «volvemos a llegar tarde a todo». En concreto, Caballero ha apuntado en sus declaraciones a que «falta coordinación y liderazgo en la toma de decisiones y en la elaboración de protocolos que faciliten una incorporación segura a las aulas, válidos para todo el territorio nacional y sobre todo viables».

CONCAPA señala que es necesario que las administraciones educativas y sanitarias estatales y autonómicas «asuman ya sus responsabilidades y competencias y empiecen a trabajar para que tengamos una incorporación a las aulas segura». «en esta situación de rebrotes continuos que se incrementan a diario, observamos que las administraciones competentes en materia de sanidad y educación no están trabajando coordinadamente para conseguir un inicio de curso «normalizado», con evidente dejación de sus responsabilidades al derivarlas a centros educativos, familias y profesorado», se ha quejado Caballero.

«Adecuar todos los centros sostenidos con fondos públicos a la nueva situación»

CONCAPA, por tanto, «reclama al Ministerio de Educación y al de Sanidad -así como a los responsables autonómicos- que abran los colegios, que certifiquen y garanticen las medidas sanitarias imprescindibles y que inviertan lo necesario para adecuar todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos a la nueva situación creada por la pandemia, respetando la autonomía real de los centros, tanto organizativa como pedagógica, de gestión y uso de recursos».

Dada la evolución de la pandemia y lo cambiante de la situación, el presidente de CONCAPA, Pedro José Caballero, termina diciendo que son imprescindibles los test masivos y periódicos a toda la comunidad educativa -profesores, alumnos y personal del PAS-, para poder garantizar la necesaria seguridad en la vuelta a las aulas y, por otro lado, exigimos también que aquellos alumnos que precisen permanecer en casa, por cualquier motivo relacionado con los efectos o riesgos de esta pandemia, tengan garantizado su acceso a la educación a distancia -online- para que ni esta emergencia sanitaria ni la falta de previsión de las administraciones supongan un freno o retroceso a su progreso académico.