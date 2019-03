“¡Sí a la vida!”: Gran marcha recorrerá Madrid este 24 de marzo

La Plataforma “Sí a la Vida”, acompañada de más de 500 asociaciones y entidades cívicas anunciaron la celebración de la Marcha por la Vida de Madrid este 24 de marzo.

La manifestación en defensa de la vida, indicaron los organizadores, comenzará al mediodía (hora local) y tendrá como punto de partida la calle Serrano (esquina Ortega y Gasset). El evento culminará en la Puerta de Alcalá, donde desde un escenario se compartirán testimonios, habrá un espectáculo musical y se leerá el manifiesto de la Plataforma Sí a la Vida.

Al anunciar la Marcha por la Vida este 12 de marzo, la Presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida y coordinadora de la Plataforma Sí a la Vida, Alicia Latorre, aseguró que “no vale quedarse en casa lamentándose de lo mal que están las cosas, hay que formar parte de ésta, cada vez más numerosa, parte de la sociedad que no aceptan las imposiciones de la cultura de la muerte, y que trabaja por cambiar desde las realidades más cotidianas hasta el marco legal que debe regir una sociedad civilizada”.

“Esta jornada nos permite mostrar nuestro compromiso con cada vida humana, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad. Seguiremos con constancia, no sólo una vez al año, sino a diario, mostrando la verdad y la bondad de la cultura de la vida”, dijo.

En el lanzamiento de la Marcha por la Vida de Madrid estuvo presente Karina Etchepare, líder provida argentina concebida en una violación, que destacó que “marchamos porque el aborto no es un derecho el aborto es un drama. Marchamos por todos los niños inocentes que murieron violentamente. Marchamos para concienciar a las mujeres que para ser respetadas primero hay que respetar el derecho a la vida de todas las personas desde la concepción hasta la muerte natural. Marchamos por los verdaderos derechos de las mujeres. ¡Marchamos por una España provida!”.

También estuvo presente Amparo Medina, de Red Vida y Familia de Ecuador, que aseguró que “es momento de despenalizar la maternidad, porque es momento de gritar libertad, libertad para vivir, libertad para nacer por nuestros hijos, por nuestra familia por España”.

A su turno, Amaya Azcona, Directora General de Fundación REDMADRE de España, señaló que “animamos a todas las personas a unirse a esta fiesta por la vida donde apoyamos a las mujeres en su derecho a ser madres”; mientras que Javier Rodríguez, Director del Foro de la Familia, dijo que “en pleno auge del feminismo, en el momento de la mujer, es imprescindible dar voz a esas 45.000 mujeres que son abortadas cada año, más de un millón 1988, y que no pudieron decidir qué hacer con su cuerpo ni plantearse asistir a marchas como las del 8M”.

Por su padre, Álvaro Ortega, Presidente de Fundación + Vida, señaló que este será un nuevo año en que “los jóvenes salimos a decir alto y claro Sí a la Vida porque no queremos heredar una sociedad donde no se proteja el principal derecho de todo ser humano”, y Jaime Mayor Oreja, Presidente de la Federación One Of Us destacó que el origen de la Unión Europea “fue un grito en defensa de la vida frente a tanta muerte. Hoy Europa, más que nunca va a necesitar la cultura de la vida para refundarse renovarse y regenerarse. Los que queremos y creemos en Europa necesitamos abrazar una nueva cultura de la vida para hacer frente el desorden que nos preside”.

Además, Pablo Siegrist, Director de la Fundación Jérôme Lejeune en España, dijo que “la vida siempre, en cualquier caso, es un regalo y un bien, y todos tenemos el deber de custodiarla”.

Redacción ACI Prensa, 12 de marzo de 2019

Foto: Facebook Sí a la Vida.

