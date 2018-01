Seminario internacional: cuidados paliativos y sociales vs. Eutanasia

En el Congreso de los Diputados de España, se celebró el día 26 de enero 2018

Organizado por Federación Europea One of Us, Political Network for Values, Fundación Valores y Sociedad, Asociación Familia y Dignidad Humana y Fundación Jérôme Lejeune España.

Con una numerosa participación de asistentes de forma presencial, aparte de ser trasmitido vía streaming. Después de la presentación a cargo de D. Jaime Mayor Oreja, Presidente, Fundación Valores y Sociedad, y Carlos Salvador, Diputado del Congreso de España por Navarra (UPN), por medio de distintos paneles se abordó este delicado y actual problema.

Foto: Sophia Kuby, Carlos Salvador, Jaime Mayor Oreja José Miguel Serrano, Elena Postigo

El panel 1º giró sobre el diagnóstico internacional. Así Sophia Kuby, directora de EU Advocaci ADF Inernational (Bélgica) y José Miguel Serrano Ruíz-Calderon, Catedrático en la Universidad Complutense de Madrid.

El Panel 2, abordó distintas experiencias tras la legalización de la eutanasia; lo que prometía la ley y la realidad de los abusos posteriores. Intervinieron Gaule Atteberry, ex-Directora Ejecutiva¡, Oregon Right to Life (EE.UU.), Carine Brochier, Miembro Consejo de Administración, Institut Européen de Bioéthique – (Bélgica) Garnett Genuis, Miembro del Parlamento de Canadá, Partido Conservador (Canadá), María Del Rosario Guerra, Senadora (Colombia) – TBC

Henk Reitsema, Administrador L’Abri International, Euthanasia Prevention Coalition – (Holanda)

El Panel 3: Haciendo frente a la “cultura del descarte”: las experiencias de Francia, Italia, Portugal, España, Reino Unido. Intervinieron: Liz Carr, Actriz y activista de Not Dead Yet UK (Reino Unido) – TBC, Gian Luigi Gigli, Diputado de la República Italiana, Presidente del Movimiento Por la Vida Italiano (MPV) (Italia), Caroline Roux, Directora, VITA International (Francia), Carlos Salvador, Diputado del Congreso de España por Navarra (UPN)(España)

Finalmente el panel 4: Los buenos cuidados paliativos ¿hacen obsoleta la eutanasia? Las medidas que debe contemplar la ley. Cuando no se puede “curar”, sigue siendo necesario “cuidar”. Proteger la vida de los discapacitados y enfermos en fase no terminal, y la objeción de conciencia. Intervinieron: Dr. Benoit Beuselinck, Oncólogo en los Hospitales Universitarios de Lovaina (Bélgica) – TBC, Dr. Carlos Centeno Cortés, Director de la Unidad de Medicina Paliativa y Especialista en Oncología Radioterápica, José Antonio Díez, jurista, especialista en cuidados paliativos y objeción de conciencia, ANDOC (España), Regina Plañiol, Portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid (España), Jean-Frédéric Poisson, Presidente del Partido Cristiano-Demócrata (PCD) (France) – TBC

La clausura corrió a cargo de D. José Ramón García Hernández, Diputado del Congreso de España por Ávila (PP) y Lourdes Méndez Monasterio, Presidenta, Asociación Familia y Dignidad Humana

Este Seminario fue conducido por Elena Postigo, Secretaria Académica de la Cátedra Jerome Lejeune de Bioética

El no a la eutanasia; sí a los cuidados paliativos fue el leitmotiv de este congreso.

Durante el siglo XXI varios Estados occidentales han ido legalizando la eutanasia, es decir, el matar a los enfermos. A día de hoy, la eutanasia y el suicidio asistido se encuentran legalizadas en Holanda (2002), Luxemburgo (2009) y Canadá (2016). La eutanasia es legal en Bélgica (2002) y en Colombia desde 2015. Suiza (1942), Alemania (2015) y algunos estados de EE.UU. (California, Oregón, Washington, Colorado, Vermont y Montana, y el Distrito de Columbia) han legalizado el suicidio asistido. En México (2008) y en Uruguay (2009) se han adoptado leyes que permiten que a un enfermo en fase terminal se le retire el tratamiento médico que podría prolongarle la vida. En el caso de Uruguay la facultad se extiende al cónyuge o familiar cuando el paciente no es capaz de tomar sus propias decisiones médicas. En Finlandia, España, Portugal e Italia la cuestión avanza dentro de los parlamentos de cada país.

La legalización en estos países lejos de regular de cerca unos casos límite para pacientes en fase terminal bajo controles estrictos, estas legalizaciones han abierto la puerta a que pacientes en supuestos no contemplados por la ley pidan y se les administre una “muerte digna”. Expertos de los países afectados explican que estas leyes nunca vienen solas: crean su propia dinámica y piden una mayor liberalización de la práctica, y que lejos de limitar la demanda, la generan.

En cambio, Cuando se atiende al enfermo con humanidad y cuidados paliativos, ya no hay demanda de eutanasia. Es urgente una buena legislación que trate los cuidados paliativos. Petición a los Partidos políticos. La eutanasia nunca es la respuesta, como se está demostrando en los países que han aprobado una ley eutanásica. La oferta crea la demanda. Y es urgente una mejor formación en las facultades de medicina sobre cuidados paliativos.

Madrid, 29 de enero 2018

José Manuel Coviella C.

