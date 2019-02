Semana Pastoral del Instituto Fe y Desarrollo de los jesuitas en Valladolid

Tres grandes retos de la familia protagonizan la Semana Pastoral del Instituto Fe y Desarrollo de los jesuitas en la Sala Borja: relación padres e hijos, el duelo y la transmisión de la fe

Miércoles 20 y jueves 21 tres expertos aportarán las claves para afrontarlos. Las charlas son a las 20h: David Cabrera SJ, de la Universidad Pontificia Comillas; Ana Cuevas, del Centro de Orientación Familiar Diocesano de Valladolid y Alfonso Salgado, psicólogo de la Universidad Pontificia de Salamanca.

El ciclo finaliza con un taller el sábado 23, de 17 a 20h, Del caos a la reconstrucción. Destellos de luz para atravesar el duelo impartido por la especialista en elaboración del duelo, Mercé Castro, de Barcelona. Inscripciones 10 euros.

La Semana Pastoral que cada año organiza el Instituto de Fe y Desarrollo de la Compañía de Jesús, este año en colaboración con la Delegación de Familia de la archidiócesis de Valladolid, lleva por título: Acompañando la vida. Grandes retos de la familia. Tres sesiones que dan la oportunidad de abordar tres retos importantes en la vida de la familia actual: la relación padres e hijos; el duelo y la transmisión de la fe. A ellos se acercan expertos conocedores, por formación académica y por experiencia profesional. Los tres ponentes desarrollan su vocación de acompañamiento familiar y es su experiencia sobre la que construyen un relato del que muchas familias pueden aprender y extraer claves para su puesta en práctica. Las tres charlas tienen lugar en la Sala Borja de la calle Ruiz Hernández, 10.

El ciclo finaliza este año con una taller práctico basado también en la experiencia de la ponente, Mercé Castro. Durante las tres horas, propondrá estrategias para abordar el duelo en la familia.

Acompañamos mutuamente en el afecto: la relación entre padres e hijos. David Cabrera SJ. Universidad Pontificia Comillas, Madrid

La experiencia de la familia es la experiencia de la creación de vínculos sanos que faciliten una vida afectiva capaz de hacer feliz a los miembros que la componen. Hay muchos elementos esenciales que forman parte de esta experiencia. Los apegos y las relaciones que se entablen en la familia van configurando una manera de vivir que posibilite el crecimiento y el desarrollo de una vida saludable. No todo el peso recae sobre los padres ni es exclusivo. La relación entre unos y otros, padres e hijos, va configurando un entramado emocional que capacita la madurez necesaria para el buen desarrollo de los miembros de la familia.

Miércoles 20. Acompañar a las familias en el duelo. Ana Cuevas. Centro de Orientación Familias Diocesano (COF) Valladolid

El duelo, un tema del que normalmente no queremos hablar, pero se torna muy necesario cuando muere alguien querido en la familia. Vamos a responder a algunas de las preguntas que los dolientes suelen hacerse con más frecuencia: ¿Me estoy volviendo loco? ¿Cuánto tiempo dura el duelo? ¿Qué puedo hacer para que se me pase? Y vamos a esbozar cómo acompañar a las familias ante distintas situaciones de duelo. Esperamos suscitar el suficiente interés como para que los asistentes quieran saber algo más; y sobre todo queremos generar esperanza. Una esperanza realista, concreta, que nos ayude a no mirar para otro lado ante el único hecho que todos y cada uno sabemos que vamos a tener que afrontar en algún momento. Como dice Boris Cyrulnik: “El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional”.

Jueves 21 Padre, madre, abuelo, hermano…y además, compañeros de camino. Acompañar la transmisión de la fe en la familia. Alfonso Salgado. Psicólogo, Universidad Pontificia de Salamanca.

Abordaremos las fortalezas de la familia, los indicadores que parecen asegurar una familia más feliz y más habitable. Se hablará también de la opinión actualizada que los jóvenes de nuestro entorno tienen de sus familias y las relaciones con sus padres, hermanos y abuelos. Desde ahí, tendremos en cuenta algunas experiencias de jóvenes que han encontrado sentido a la vida desde la fe y qué papel ha jugado su familia en ese proceso. Con esos datos en la mano, invitaremos a una reflexión acerca del papel de los padres, hermanos y abuelos en la transmisión de la fe y el sentido, así como algunas propuestas concretas que puedan ayudarnos a unos y otros a crecer más y más felizmente, porque eso es la fe que queremos transmitir: una opción de sentido que nos hace mejores.

El ciclo culmina con un taller, el 23 de febrero, sábado. De 17 a 20h: Del caos a la reconstrucción. Destellos de luz para atravesar el duelo. Mercé Castro, especialista en elaboración del duelo, Barcelona. Inscripciones 10 euros.

