Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos: «El ecumenismo no tiene atajos»

«Si permanecéis en mi amor, daréis frutos en abundancia». Así han titulado los obispos obispos de la Subcomisión para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso su mensaje para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que comienza este lunes 18 y hasta el 25 de enero de 2021

Unas palabras de Jesús pronunciadas en el contexto de su despedida a modo de testamento. En ese marco la unidad de los discípulos, que Jesús deja en el mundo, «prefigura la unidad que desea para su Iglesia ya presente y operativa en ellos». Los obispos recuerdan que «la unidad de la Iglesia no es fruto de nuestros consensos, de los acuerdos que podamos lograr entre confesiones cristianas, aunque esta búsqueda de acuerdo sea asimismo necesaria para acercarnos a la unidad que Cristo quiere para su Iglesia», sino que para que sean eficaces y produzcan fruto «es necesario que sean vividos y logrados por sus protagonistas como lo que de verdad son, obra del Espíritu Santo».

Por eso, aseguran que el ecumenismo espiritual «tiene mucha importancia y debe ser valorado como verdadera intendencia de cuanto hacemos los cristianos de unas y otras confesiones por lograr la unidad visible de la Iglesia». No obstante, las dificultades que surgen en el camino ecuménico «hacen a veces pensar que el ecumenismo solo puede recorrer un camino de obstáculos que, una vez superados, dan paso a otros nuevos, a dificultades no previstas o no valoradas suficientemente por unos u otros comprometidos con el recorrido». En este punto recuerdan la invitación del Papa Francisco a celebrar esta unidad de todos los cristianos en Cristo», sin la que «no podemos avanzar hacia la unidad plena visible de la Iglesia».

Para el ecumenismo «no hay atajos», porque el ecumenismo verdadero, explican los pastores españoles, « transita por el camino de la verdad creída y practicada». Es cierto, reconocen, «que la verdad de la fe confesada tiene diversas formulaciones y moldes culturales, pero esta encarnación de la verdad no puede nunca suponer la disolución y ocultamiento de su contenido», por eso «nos urge orar con intensidad y confiar plenamente en la palabra de Cristo, encomendándonos recíprocamente para que podamos cumplir en nosotros su voluntad y se haga realidad la unión de los cristianos en Él».