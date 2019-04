Tres obispos españoles en la Semana de la Divina Misericordia

– La Semana de la Divina Misericordia se celebrará del 22 al 28 de abril de 2019 en el CP. Jesucristo Resucitado y conferencias de tres obispos españoles, un misionero comboniano y la Hermana Glenda

– El sábado 27 de abril habrá un concierto de la Hermana Glenda a las 21 horas

– El Domingo 28 se celebrará la Fiesta de la Divina Misericordia a las 12:30 horas, con procesión con el Cuadro de la Divina Misericordia y Eucaristía a las 13 horas.

La Semana de la Divina Misericordia se celebrará en Cáceres del 22 al 28 de abril de 2019 en el CP. Jesucristo Resucitado (Santuario de la Divina Misericordia (C/Isla Córcega, 17)

Cada día, tras la celebración de la Eucaristía de las 20 horas habrá diferentes conferencias-testimonio sobre la Misericordia. Entre los conferenciantes, tres prelados españoles: el obispo de San Sebastián, D. José Ignacio Munilla (Lunes 22, La Misericordia en el Corazón de Cristo); el obispo de Getafe, D. Ginés García (Martes 23, Amor y Misericordia centro del Evangelio) y nuestro obispo, D. Francisco Cerro Chaves (Jueves 25, La Misericordia en la Nueva Evangelización). También el misionero Comboniano D. Enrique Bayo (Viernes 26, Experiencias de Misericordia en las Misiones). El miércoles 24 de abril se proyectará el video-testimonio “El Rostro de la Misericordia”.

El sábado 27 de abril, Fiesta infantil a las 12 horas con juegos dirigidos por grupos Scout “Vivir la alegría de la misericordia”. Y a las 19 horas la última conferencia a cargo de la Hermana Glenda, (La Misericordia, raíz de la vida cristiana). La Eucaristía de las 20 horas estará amenizada por la Hermana Glenda y después, ofrecerá un concierto-testimonio a las 21 horas.

Por último, el domingo 28 abril se celebrará la Fiesta de la Divina Misericordia a las 12:30 horas, con procesión con el Cuadro de la Divina Misericordia y Eucaristía a las 13 horas. Por la tarde, los niños de catequesis interpretarán un teatro infantil “El Arca de Noé”.

