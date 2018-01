Secuestrar la Navidad, por Amparo Tos Boix

En torno a estos días se ofrecen multitud de películas cuyos títulos invocan la Navidad. Pero cuantas más películas se emiten, año tras año va desapareciendo el motivo de esta fiesta: el nacimiento de Jesús.

El contenido de estas películas tiene algo que ver con el mensaje evangélico: solidaridad, reconciliación… pero al escamotear la raíz de estas acciones se pierde de vista el motivo de la celebración.

Sin menosprecio para nadie, esto lo escribo para los cristianos, que son los que saben que en Belén, hace unos dos mil años, Dios se hizo Hombre en la 2ª Persona de la Santísima Trinidad, De la Navidad dice la RAE: En el mundo cristiano, festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo.

Amparo Tos Boix, Valencia

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...