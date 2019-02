Se publica la Colección Documental del Archivo de la Catedral de Ourense

Publicada la documentación del siglo XIV de la catedral de Ourense

Es noticia muy importante para la cultura de la Iglesia de Ourense la publicación en dos tomos con casi 2.000 páginas de la Colección Documental del Archivo de la Catedral de Ourense (s. XIV), obra llevada a cabo con todo cuidado y acierto por la Doctora María Ascensión Enjo Babío y editados por el Instituto Padre Sarmiento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La obra pone a disposición de los investigadores una rica documentación que además, por la grafía difícil del siglo XIV, era poco accesible.

Tanto la Catedral como la Diócesis se felicitan de esta publicación que pone de relieve la importancia de nuestros archivos y de poder ofrecer a la sociedad un cuerpo documental tan valioso.

