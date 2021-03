Dos años de la masacre contra la Iglesia católica en Sri Lanka

La Iglesia católica en Sri Lanka conmemoró el pasado domingo a las víctimas de los atentados de 2019, cuando varios islamistas se inmolaron en tres iglesias y tres hoteles de lujo, matando a 269 personas, entre ellas 40 extranjeros y 45 niños, e hiriendo a más de 400.

Según narra EFE, las campanas del santuario de san Antonio en Kochchikade, a las afueras de Colombo, replicaron a las 8.45 de la mañana, marcando la hora exacta en la que el 21 de abril de 2019 uno de los atacantes suicidas detonó una bomba en el templo.

Los feligreses, y miembros de otras religiones como muestra de solidaridad y condena a los atentados, acudieron al templo de luto para reivindicar que dos años después no se haya castigado a todos los culpables. Del mismo modo, reivindicaros que la administración del país y las fuerzas del orden no hayan hecho lo suficiente para evitar que una tragedia así se pueda volver a repetir.

El acto terrorista, cuya autoría asumió el Daesh y que fueron perpetrados por la agrupación islamista local National Thowheed Jamaat, no ha terminado de esclarecerse a pesar de que los arrestos acometidos días después.

«No estamos protestando. Estamos manifestando nuestra decepción. Estamos manifestando nuestro anhelo de justicia», afirmó a EFE el sacerdote Joy Mariaratnam, presente en el acto.

Por otro lado, el arzobispo de Colombo, el cardenal Malcolm Ranjith, lamentó durante una rueda de prensa esta semana que muchas preguntas quedasen sin responder en el informe aportado por la comisión especial designada por el Gobierno.

«Si no se encuentra a los autores y responsables detrás de esto, mañana podría volver a suceder. Por tanto, este Gobierno tiene una gran responsabilidad. No pueden lavarse las manos”, afirmó el cardenal Ranjith, que subrayó que “este no es el momento para pensar que todo se acabó y barrerlo debajo de la alfombra».

Apoyo de la comunidad musulmana al cardenal Ranjith

La comunidad musulmana en Sri Lanka, una de las más señaladas tras la tragedia, mostró también esta semana su apoyo al cardenal y su solidaridad con las víctimas, y pidió que se «investigue y procese a aquellos que planearon los crueles atentados».

Según el comunicado del Consejo Musulmán de Sri Lanka (MCSL), solicitan «una investigación inmediata e imparcial para encontrar a las personas responsables de planificar y llevar a cabo los ataques terroristas y que sean llevados ante la justicia».