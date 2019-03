Se cumplen 150 años de la fundación del Hospital Bambino Gesù

Las celebraciones de este importante aniversario contaron con la presencia del Presidente de Italia, Sergio Mattarella y del Secretario de Estado Vaticano, Card. Pietro Parolin. Vatican News comparte un video haciendo un recorrido de la historia de este hospital y de los Papas que lo han visitado.

Ciudad del Vaticano, Vatican News, 19 de marzo de 2019

“El futuro es una historia de niños” es el lema elegido para las celebraciones de los 150 años de fundación del Hospital pediátrico de Roma, Bambino Gesù, que tuvo lugar el 19 de marzo a las 11:00 horas, en el Auditorio de la sede de San Pablo Extramuros.

El Presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, y el Secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, estuvieron presentes para celebrar el “cumpleaños” del hospital, inaugurado oficialmente el 19 de marzo de 1869. Entre los participantes de este evento también se encontraban la Ministra de Sanidad, Giulia Grillo, el Presidente de la Región Lacio, Nicola Zingaretti y la Alcaldesa de Roma, Virginia Raggi.

Una historia de niños

La historia del hospital es una historia que proviene de un regalo de niños para otros niños. En Roma, como sucedía en el resto de Italia en la segunda mitad del siglo XIX, los menores enfermos eran a menudo ingresados, sin atención específica, en los mismos pabellones que los adultos.

La duquesa Arabella Salviati, impresionada por las penurias de los pequeños y pobres enfermos de la ciudad, cultivó la idea de un hospital infantil siguiendo el modelo del Hopital des Enfants Malades de París. El proyecto fue apoyado por su marido, el duque Escipión, y alentado por el entusiasmo generoso de los pequeños Salviati que, con ocasión del cumpleaños de su madre, le regalaron un alcancía – todavía conservada en una caja de hospital- con sus ahorros para que fueran utilizados en el proyecto.

El 19 de marzo de 1869, en una pequeña habitación de Via delle Zoccolette, a un paso del río Tíber, cuatro niñas fueron acogidas y atendidas por dos médicos y las Hermanas Hijas de la Caridad de San Vincenzo de’ Paoli. Así nació el primer núcleo del Hospital dedicado al “Niño Jesús” por concesión expresa del Papa Pío IX que escribió sobre él, un documento documento conservado actualmente en el archivo histórico del hospital: “Que Dios bendiga este buen regalo, lo consolide y lo mejore”.

El primer verdadero hospital pediátrico italiano

El Hospital Bambino Gesù es históricamente el primer verdadero hospital pediátrico italiano, es decir, con una estructura orgánica y articulada completa. 12 años más tarde se inauguró el Hospital Infantil de Cremona (1881); en 1883 se inauguraron el Hospital Regina Margherita de Turín, el Hospital Infantil Cesare Arrigo de Alessandria (1886) y los Hospitales S. Filippo de Génova y Santa Famiglia de Livorno (1888). Uno de los primeros que se inauguró en el sur de Italia fue el Hospital de Niños de Palermo en 1880.

En Europa, el proceso había comenzado unas décadas antes: no sólo el Hopitale des Enfantes Malades de París, que inspiró a la duquesa Salviati (1802), sino también el Hospital Infantil Nicolò de San Petersburgo (1834), el St. Annen-Spital (1837) de Viena y el F. F. Sick Children de Londres (1852).

El Hospital del Papa

En Roma, el Bambino Gesù es conocido como el “Hospital del Papa”, signo de un vínculo especial que se inició en 1924 cuando la familia Salviati, debido al crecimiento en tamaño y servicio prestado y con vistas a asegurar un futuro estable, donó el hospital, incluyendo la estructura de Santa Marinella, al Santo Padre Pío XI.

Desde entonces, el Bambino Gesù ha crecido y ha adquirido nuevos espacios: en 1887, desde su sede en Via delle Zoccolette, se trasladó a la colina del Janiculum, en una parte del antiguo convento de Sant’Onofrio. En 1917, la reina Helena de Saboya confió la colonia de Santa Marinella, Villa Iolanda, a la duquesa María Salviati para el cuidado de los niños enfermos de tuberculosis. La propiedad de la Santa Sede significaba que, tras los Pactos de Letrán de 1929, la sede de Gianicolense estaba comprendida en el ámbito de los bienes que gozaban de la inmunidad de extraterritorialidad prevista en el artículo 15 del Tratado de Letrán.

Con el paso del tiempo, los Pontífices siempre han visitado el hospital, comenzando por Juan XXIII en 1958. Fue la primera visita oficial de un Papa. En 1978 Pablo VI confió al Hospital Infantil Bambino Gesù una vasta área en Palidoro, en la costa romana, con tres pabellones gestionados por la Pontificia Obra Asistencial. Así nació la sede de Palidoro que, en pocos años, se estableció como un centro de atención médica y quirúrgica de vanguardia.

En 2012, el hospital completó su estructura actual con la creación de un nuevo gran polo en el área extraterritorial adyacente a la Basílica de San Pablo Extramuros, donde se ubican los servicios ambulatorios y, dos años después, los grandes laboratorios de investigación genética y celular.

En 2019 se ampliará la sede de Palidoro. En los próximos meses se abrirá una clínica de cuidados paliativos pediátricos en Via Aurelia y se iniciarán las obras de construcción de un pabellón de tratamiento de tumores y trasplantes en Viale di Villa Pamphilj, así como la ampliación del recinto de Palidoro.

El Bambino Gesù, 150 años después

El crecimiento de las estructuras de este hospital infantil ha seguido el desarrollo en el campo clínico y científico hasta convertirse en una de las estructuras pediátricas más importantes de Europa, punto de referencia para la salud de los niños y jóvenes de toda Italia y del extranjero.

En 1985 el hospital fue acreditado por el Ministerio de Salud como Instituto Científico de Hospitalización y Tratamiento (IRCCS). En 2015, el Hospital Infantil Bambino Gesù recibió el título de “Centro Médico Académico” por parte del principal organismo internacional de acreditación en el sector de la salud, la Joint Commission International, por sus actividades articuladas de formación médica y clínica.

La atención sanitaria del Bambino Gesù, dividida en 4 polos de hospitalización y atención, cuenta actualmente con un total de 607 camas. Cada año se producen más de 28.000 ingresos, 29.000 intervenciones quirúrgicas e intervencionistas, 84.000 accesos a la Sala de Urgencias, más de 1.900.000 consultas externas: uno de los casos pediátricos más significativos de Europa.

El horizonte de intervención del hospital supera el territorio de Roma y del Lacio: el 29% de los pacientes hospitalizados proceden de otras regiones, mientras que el 15% son de nacionalidad extranjera.

Un futuro para los niños

“El futuro de este Hospital -explica Mariella Enoc, Directora del Centro- está en la memoria viva de nuestras raíces”.

“Entre las enfermedades que afligían a las niñas hospitalizadas en Via delle Zoccolette se encontraba la clorosis, una forma de anemia y deficiencia de hierro causada por la desnutrición. Hoy en día, esta enfermedad, de la que la pediatría ha surgido históricamente, ha desaparecido. Podemos considerarlo un símbolo del camino recorrido no sólo por la medicina, sino también por el hospital, cuyo objetivo, ayer, hoy y mañana, debe ser hacer desaparecer las enfermedades que afectan a los niños, encontrando un nombre y una cura para los que aún no la tienen. El Bambino Gesù nació de una alta idea de caridad a la que ha permanecido fiel durante 150 años y, ahora como entonces, la forma más alta de caridad es la ciencia, la competencia del cuidado, la investigación sin paradas”, concluye.

