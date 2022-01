Se cumple un año de la retirada de la Cruz de las Descalzas en un pueblo de Córdoba promovida por Izquierda Unida

Aguilar de la Frontera (Córdoba) tuvo que presenciar hace un año como su Ayuntamiento, gobernado por Izquierda Unida, mandaba a derribar la conocida como ‘Cruz del Llanito’ ubicada en el recinto del convento de las Descalzas de esta localidad.

El Ayuntamiento excusó el derribo argumentando que se producía en virtud de la Ley de Memoria Histórica, considerando que ese monumento cristiano tenía un significado franquista. Más tarde el propio Ayuntamiento explicó que la Cruz no estaba sujeta a esa ley, pero fue demolida de igual manera por “entorpecer la visibilidad del convento”.

Fueron cientos de personas las que se congregaron para pedir que no se derribase una cruz que para ellos era “muy querida y venerada”. Durante la noche previa los vecinos encendieron velas junto a la cruz y dejaron notas escritas a mano mostrando su rechazo al derribo de este símbolo cristiano.

Por su parte la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores, justificó esta acción refiriéndose a esta ‘Cruz del Llanito’ como ‘Cruz de los Caídos’ para asociarla con el franquismo. No contenta con eso también afirmó que “el derribo de la cruz era necesario por las connotaciones que tenía”. Insistió en que esa cruz no tenía “ninguna connotación religiosa” y no tenía “ningún interés para nada”, y que era “una cruz de cemento” que no tenía “ningún valor”.

Ahora, un año más tarde y gracias al trabajo de los vecinos de esta localidad, una cruz volverá a presidir esta plaza de las Descalzas. Según informó la diócesis de Córdoba hace unas semanas, “la intención de recuperar ese símbolo religioso tiene tres grandes finalidades. Por un lado, tener un altar donde comenzar nuestra estación de penitencia y el Vía Crucis de Cuaresma como es tradicional; por otro, un lugar donde acudir los Cofradías a rezar cada Semana Santa; y por último, como homenaje y recuerdo en este 350 aniversario fundacional del convento de San José y San Roque”.

Una cruz de forja volverá a presidir la plaza de las Descalzas de Aguilar https://t.co/KOPt2OGdqA — Diócesis de Córdoba (@diocesiscordoba) January 4, 2022