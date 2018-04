Scholas Occurrentes en Colombia: una experiencia mágica

Scholas Ciudadanía sigue fomentando entre los jóvenes del mundo la cultura del encuentro. En esta ocasión el turno ha sido para los jóvenes de la ciudad de Barranquilla

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano, 30 de abril de 2018

Desde el 19 y hasta el pasado 27 de este mes, 350 jóvenes de la ciudad de entre 15 y 17 años de 35 escuelas públicas y privadas participaron de la cuarta edición del programa Scholas Ciudadanía con el que Scholas Occurrentes le dio la bienvenida a su fundación en Colombia.

Durante esta semana de inmersión, los alumnos guiados por un equipo de Scholas internacional y 20 voluntarios locales capacitados previamente, trabajaron las problemáticas de adicciones (drogadicción) y corrupción como ejes temáticos escogidos por ellos y que profundizaron mediante labores de investigación, trabajo de campo, entrevistas a especialistas y encuestas en las calles de la ciudad. Una vez finalizada esta fase, presentaron un estado de la situación y su diagnóstico. Por último, el viernes 27 y coincidiendo con la presencia de José María del Corral, presidente mundial de Scholas, en el acto de clausura, los alumnos expusieron sus propuestas a las autoridades locales de la ciudad de Barranquilla.

“Scholas para mi significa una nueva perspectiva; despejo mi mente del colegio y me enfoco en mí como joven, en dar mi punto de vista, en hablar de cómo me siento y en tratar de ayudar a más jóvenes que han pasado o están pasando por algo como lo que a mí me ha pasado” comenta Johnathan Caselles Nuñez de 15 años y estudiante del colegio IED Karl Parrish. A su lado Alba Lucía Osorio Cantillo del Colegio Marie Pousspin y también de 15 años va más allá “Scholas no es solo una experiencia o una situación o un simple recuerdo, sino que va más allá, Scholas es sueño, es plus y es libertad”.

