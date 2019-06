Scholas Ciudadanía llega a EEUU para dar voz a la juventud

Inició la semana del programa de Scholas Ciudadanía, esta vez en el condado de Miami-Dade. Cien chicos estudiantes de seis colegios tendrán intensas actividades para hallar soluciones a las dos problemáticas que han escogido: Violencia y armas, y salud mental y emocional.

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano, Vatican News, 26 de junio de 2019

Scholas occurrentes en Miami del 24 al 28 de junio

Creada por el Papa Francisco, la fundación Scholas desarrolla por primera vez en territorio estadounidense este programa educativo. Este lunes 24 de junio se ha celebrado una ceremonia inaugural ante autoridades civiles y educativas en la Escuela Secundaria Ponce de León, en Coral Gables.

Son cerca de un centenar los estudiantes de seis institutos que participan en esta primera edición de Scholas Ciudadanía en Miami, la que cuenta con el apoyo de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (M-DCPS, por sus siglas en inglés) el cuarto sistema escolar más grande de Estados Unidos; el programa inició el pasado jueves 20 de junio con una sesión en las que los jóvenes debían decidir cuáles son las dos problemáticas que más les afectan y a las que intentarán hallar soluciones en intensas jornadas de trabajo esta semana del 24 al 28 de junio.

Temas: La violencia, las armas, la salud mental y emocional

Las dos problemáticas escogidas y anunciadas este lunes son, por un lado, la violencia y las armas, y por el otro, la salud mental y emocional, ambas de una gran complejidad, y que dan cuenta de las preocupaciones reales de chicos y chicas de esta zona de Florida, en Estados Unidos.

Organizados en grupos y guiados por el equipo internacional de Scholas Occurrentes, estos jóvenes han asumido el reto de hallar posibles soluciones a estos problemas, en una semana, llamada “de inmersión” que culminará con la presentación de sus hallazgos y conclusiones el próximo viernes 28

Por primera vez en los EEUU

Se trata de la primera vez que se celebra este programa educativo en Estados Unidos, el que ya ha rendido exitosos frutos en decenas de países alrededor del mundo. Durante la última jornada de esta experiencia educativa los jóvenes tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas ante un panel de expertos y de autoridades locales.

El Olivo de la paz empieza a echar raíces

Este lunes 24, en la ceremonia de apertura de la semana de inmersión, conducida por Vannesa Hauc, corresponsal de la cadena Telemundo, estuvieron presentes Perla Tabares Hantman, Presidente de las Escuelas Públicas del Condado de Miami Dade; María Teresa Rojas, Miembro de la Junta Escolar; Alberto Carvalho, Superintendente del Condado de Miami Dade; Carlos Giménez, Alcalde del Condado de Miami-Dade y José María del Corral, Presidente Mundial de Scholas.

Después de declaraciones de las distintas autoridades se llevó a cabo la plantación del Olivo de la Paz, una de las actividades de Scholas con la que se simboliza el compromiso de todos los participantes con la tarea encomendada y el fortalecimiento de las raíces del proyecto educativo implantado. También, hacia el final de la ceremonia, Del Corral ofreció una placa bendecida por el Papa Francisco.

Agradecimientos de parte de autoridades de Miami

”Estamos muy orgullosos de que esta importante iniciativa internacional esté haciendo su debut aquí en nuestro condado”, decía Carlos Giménez, Alcalde del Condado de Miami-Dade en el acto, recordando también la comunicación que tuvo vía videoconferencia con el Papa Francisco el año pasado, cuando empezó a fraguarse la idea del proyecto.

Perla Tabares Hantman, Presidenta de las Escuelas Públicas del Condado de Miami, también expresó su entusiasmo por el arribo de Scholas a Estados Unidos: “Es un verdadero honor para mí estar aquí delante de todos ustedes. Quiero que todos sepan que cuando me llegó por primera vez la idea de Scholas, siempre mantuve la visión de que era posible; no podía esperar la oportunidad de que esto se hiciera realidad, por primera vez en los Estados Unidos de América. Son tiempos tumultuosos los que vivimos en el mundo; mucha gente dice que los jóvenes no estén preparados para abordar los problemas serios a los que nos enfrentamos a diario y, si embargo acabo de escuchar estas increíbles historias en Scholas. Esto merece que todo el mundo lo conozca”.

Alberto Carvalho, superintendente de Escuelas Públicas del Condado de Miami, también ofreció unas emotivas palabras a los jóvenes “Este es un esfuerzo que vale la pena, que reúne a personas de todo el mundo y que simboliza lo que es común a todos, buscando soluciones a los problemas que enfrenta la humanidad, y que está bajo el liderazgo del que es uno de mis héroes, el Papa Francisco. Esta iniciativa, que comenzó en su corazón y su mente, la de construir ciudadanía en los jóvenes, está ya hoy aquí; el que estén ustedes estén ejerciendo su liderazgo, su diligencia, con innovación para resolver los problemas que enfrenta nuestro mundo hoy en día dice mucho sobre ustedes”.

Del Corral también agradeció a las autoridades y a los jóvenes participantes y a su elevado estado de ánimo: “Cuando entré en esa puerta no vi varios colegios…. Vi uno solo. Se podía ver, por cómo se miraban, por cómo habían aprendido a jugar juntos. Si la educación no me enseña a ser feliz, para qué está”.

Gran entusiasmo y expectativa entre los jóvenes

Los chicos participantes demostraban durante la ceremonia de apertura un gran entusiasmo por ser tenidos en cuenta y poder ser partícipes del programa. En un contexto como el norteamericano en donde la laicidad en las escuelas es un valor muy preciado, los jóvenes abrazaron con entusiasmo el llamado de Scholas. “El Papa Francisco en un genio”, decía Jorge, estudiante de Gables School.

Sobre uno de los temas, el de salud mental, varios de los jóvenes presentes demostraron un gran interés: Jorge continuaba: “Últimamente me he interesado mucho por la salud mental, y por la de mis compañeros, porque he visto un patrón, que tiene que ver con el estrés, la ansiedad y la depresión que es muy real; especialmente en mi escuela al enfrentarnos a las clases y a los cursos. Creo que hablar de esto es muy importante; empezar a hablarlo es ya parte de la solución”.

Otro chico Alvin, de North Miami School también tuvo oportunidad de compartir una experiencia personal: “Creo que esto ayudará, estos temas necesitan darse a conocer más; es una manera de ayudar y ofrecer esperanza a muchos chicos ahí afuera que no están siendo escuchados. Podemos hacer el cambio en las escuelas y en nuestros hogares. Yo mismo tengo un hermano menor que es autista, y quisiera que otros entendieran su situación; no quisiera ver a un niño más en una situación en la que se siente solo, aun en un salón de clases lleno de otros chicos.”

Notory, de South Ridge School, también compartió una experiencia cercana, alrededor del tema de la salud mental: “Tenía una amiga, era una buena chica y no le hacía mal a nadie;, siempre estaba enfocada en la escuela, quería ir a la Universidad y muchos planes… hasta que un día empezó a sentirse triste, pero nunca habló de ello… luego, unos días después, se suicidó y nos enteramos de que alguien la estaba haciendo bullying y habían publicado unas fotos suyas en Instagram y todo, y nadie lo sabía… Nos sentimos mal porque sabíamos que ella podía haber hablado con nosotros, para ayudarla. No debería haber guardado ese secreto.”.

Scholas en Estados Unidos

Esta experiencia educativa se da después del exitoso IV Congreso Internacional de Scholas que tuvo lugar a comienzos de este mes de junio en Nueva York, con la participación de prestigiosos académicos de 25 países para debatir sobre la crisis educativa global.

Reconocida a nivel global por el desarrollo de programas educativos que fomentan la “cultura del encuentro” a través de tres pilares: el arte, el deporte y la tecnología, Scholas Occurrentes espera en esta ocasión implantar lo que es considerado un cambio de paradigma global respecto a la educación y las instituciones educativas, y encontrar un nuevo camino para crear “un pacto educativo”.

«Scholas viene a los Estados Unidos para crear un puente que unirá a los jóvenes de diferentes religiones y culturas de los Estados Unidos, y también un puente que conectará a los Estados Unidos con el resto del mundo. Este es nuestro sueño «, anunciaba el presidente mundial de Scholas Occurrentes, José María del Corral.

Scholas Ciudadanía está dirigido a estudiantes de secundaria de colegios, tanto laicos como religiosos, quienes durante una semana viven diversas experiencias y dinámicas para encontrar respuestas a los principales problemas de sus propias comunidades, y de esta manera, acercarlos a la realidad del mundo que los rodea y fomentar su participación y compromiso en asuntos sociales, cívicos y políticos.

Este programa se realiza en Miami con el apoyo de Telemundo, Florida Power and Light (FPL), CCOM GROUP, AirEuropa y ThinkEqual.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...