En su primera actividad como embajador de la ONG Saúl Craviotto viaja a Mozambique para conocer y participar en los proyectos educativos de Manos Unidas

El viaje tendrá lugar en la primera semana de octubre.

Participará en diversas actividades en los proyectos de apoyo educativo para 1.200 chicos y chicas, que Manos Unidas apoya en el país africano.

Recientemente, el piragüista español, que comenzó su colaboración con Manos Unidas en febrero de 2018, aceptó el nombramiento como embajador de la ONG con orgullo y responsabilidad.

La región mozambiqueña de Amatongas, situada en la provincia de Maniques, en el centro del país africano, será el destino del primer viaje que el deportista Saúl Craviotto va a llevar a cabo como embajador de Manos Unidas. A lo largo de una semana, el medallista español participará en diversas actividades en los proyectos educativos para 1.200 chicos y chicas, que Manos Unidas apoya en la zona. La intención de este viaje, que tendrá lugar en la primera semana de octubre, es que Craviotto conozca el día a día de unas iniciativas que han servido para cambiar la vida de los estudiantes del internado y de la escuela de Secundaria rural, que los hermanos del Sagrado Corazón tienen en la Misión de María Inmaculada de Amatongas. Las actividades que el piragüista olímpico español va a llevar a cabo con los niños y jóvenes, le van a permitir conocer a fondo las diversas facetas a las que atiende el proyecto. Además de jugar al futbol con los jóvenes, Craviotto llevará a cabo alguna actividad acuática con los pequeños y, aprovechando su faceta de ganador del programa Masterchef celebrity, dará una clase maestra de cocina en las instalaciones del internado. Además, va a participar en actividades agrícolas y ganaderas en el huerto y en los establos y corrales del proyecto, donde aprenderá a manejar las herramientas y a dar de comer a los animales, que contribuyen a la alimentación y al sustento del internado y de la escuela. Embajador de Manos Unidas Recientemente, el piragüista español, que comenzó su colaboración con Manos Unidas en febrero de 2018, aceptó el nombramiento como embajador de la ONG con orgullo y responsabilidad. “Es para mí un honor que Manos Unidas haya pensado en mí como embajador porque Manos Unidas es una organización que piensa en las personas y en sus derechos, que lucha contra el hambre en el mundo y por el bienestar del ser humano”, explicó Craviotto tras aceptar el cargo. “Manos Unidas lleva 60 años luchando por todo eso y me honra formar parte de ello”, añadió. Responsabilidad como personaje con relevancia Craviotto quiso, también, resaltar el papel que las personas con relevancia pública tienen en dar a conocer las dificultades a las que se enfrentan millones de personas en el mundo. “Las personas que tenemos cierta relevancia, cierta influencia, estamos obligados a aportar nuestro granito de arena para visibilizar este tipo de acciones”, aseguró. Siempre y cuando las condiciones lo permitan, Saúl se ha comprometido a publicar en Instagram (@saul_craviotto) y en twitter (@Saul_Craviotto) las crónicas y vivencias de un viaje que emprende “muy emocionado y con gran ilusión”. El deportista espera poder hacer partícipes a sus seguidores, y a la sociedad española, de una experiencia que le va a permitir conocer y sensibilizar acerca de la realidad de los jóvenes menos favorecidos del país africano, y sobre el trabajo que Manos Unidas lleva a cabo para dotar a esos jóvenes de oportunidades con las que afrontar el futuro con mayor preparación. Madrid,26/09/2018.-

