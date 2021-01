Sant’Egidio de Madrid hace un llamamiento a la solidaridad ciudadana

La Comunidad de Sant’Egidio de Madrid no se ha quedado parada ante la situación que vive la ciudad a causa del temporal Filomena. Los voluntarios «han salido a las calles con comida caliente, mantas y sacos de dormir térmicos para ayudar a los numerosos amigos de la calle y acompañarles hasta los dispositivos municipales de emergencia contra el frio». Además, han solicitado al Ayuntamiento de Madrid que la red de estaciones de metro permanezca abierta 24 horas para que aquellas personas que por algún motivo no pueden acceder a los dispositivos de emergencia puedan protegerse de las bajas temperaturas nocturnas. Es también muy preocupante la situación de las personas ancianas que viven solas y que no pueden salir a la calle a causa de la nieve y el hielo.

La Comunidad de Sant’Egidio lanza un llamamiento a la solidaridad ciudadana para no olvidar a las personas más vulnerables ante el temporal, especialmente los ancianos solos que pueden necesitar ayuda y los que no tienen hogar.

Para más información: info@santegidiomadrid.org / 34 605060146.