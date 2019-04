Santa Sede se adhiere al convenio europeo de traslado de personas condenadas

Ciudad del Vaticano, Vaticano News, 12 de abril de 2019

Tal como informa L’Osservatore Romano, el 15 de enero de 2019, Mons. Paolo Rudelli, enviado especial de la Santa Sede en el Consejo de Europa, depositó los instrumentos de adhesión de la Santa Sede en nombre y por cuenta del Estado de la Ciudad del Vaticano, al Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas, del 21 de marzo de 1983, y al Protocolo Adicional al Convenio sobre traslado de condenados, del 18 de diciembre de 1997.

En el mismo acto, el Mons. Rudelli ha depositado el instrumento de ratificación de la Santa Sede, en nombre y por cuenta del Estado de la Ciudad del Vaticano, del Protocolo de enmienda del Protocolo Adicional al Convenio sobre el traslado de personas condenadas del 22 de noviembre de 2017.

En el querer expresar el consenso del Estado de la Ciudad del Vaticano a ser vinculada en estos Tratados, la Santa Sede ha formulado seis declaraciones interpretativas, que constituyen la parte integral de los respectivos instrumentos de adhesión y de ratificación.

De acuerdo con el artículo 18, párrafo 3, del Convenio y del artículo 4, párrafo 3, del Protocolo adicional de 1997, estos dos Acuerdos entrarán en vigor para el Estado de la Ciudad del Vaticano el 1 de mayo.

El Protocolo de enmienda de 2017, por su parte, entrará en vigor una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 4 del mismo Protocolo.

