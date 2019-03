San José según el Papa Francisco: El hombre de los sueños, no un soñador

San José según el Papa: El hombre de los sueños, no un soñador

“Cuando tengo un problema, lo pongo debajo de la imagen de San José para que lo arregle”. Así lo confió el mismo Santo Padre el 16 de enero del año 2015 cuando se encontraba en Manila, Filipinas. En aquella oportunidad – en la que en el ámbito de su Viaje Apostólico se había encontrado en el Palacio de Deportes de Manila con las familias – les hizo una confidencia al referirse a este Santo, Patrono de la Iglesia Universal

María Fernanda Bernasconi – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 18 de marzo de 2019

El Papa Francisco ante una estatua de San José

En el día en que la Iglesia recuerda la figura de San José, junto al VI aniversario del inicio del Ministerio Petrino de Su Santidad Francisco, vamos a recordar la gran devoción que el Papa le tiene, partiendo de ese episodio, en que saliéndose de su discurso, en inglés, habló en nuestro idioma para comentar:

“ Cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José para que lo sueñe. Esto significa para que rece por ese problema… ”

“Yo también quisiera decirles una cosa muy personal. Yo quiero mucho a San José. Porque es un hombre fuerte y de silencio. Y tengo en mi escritorio una imagen de San José durmiendo. Y durmiendo cuida a la Iglesia. Sí, puede hacerlo. Nosotros no. Y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José para que lo sueñe. Esto significa para que rece por ese problema”…

“ Al igual que San José, una vez que hemos oído la voz de Dios, debemos despertar, levantarnos y actuar ”

“Al igual que San José, una vez que hemos oído la voz de Dios, debemos despertar, levantarnos y actuar. En la familia hay que levantarse y actuar. La fe no nos aleja del mundo, sino que nos introduce más profundamente en él. Es muy importante”…

“ A San José el regalo de la Sagrada Familia le fue encomendado para que lo llevara adelante ”

El Papa Bergoglio prosiguió diciendo: “Del mismo modo que el don de la Sagrada Familia fue confiado a San José, así a nosotros se nos ha confiado el don de la familia y su lugar en el plan de Dios. Lo mismo que con San José. A San José el regalo de la Sagrada Familia le fue encomendado para que lo llevara adelante. A cada uno de ustedes, y de nosotros, porque yo también soy hijo de una familia, nos entregan el plan de Dios para llevarlo adelante. El ángel del Señor le reveló a José los peligros que amenazaban a Jesús y María, obligándolos a huir a Egipto y luego a instalarse en Nazaret”…

“ José escuchó al ángel del Señor, y respondió a la llamada de Dios a cuidar de Jesús y María ”

“Y (debemos) pedirle a San José, que es amigo del ángel, que nos mande la inspiración de saber cuándo podemos decir ‘sí’, y cuándo debemos decir ‘no’. Las dificultades de las familias son muchas”…

“ José llegó a ser una bendición, no sólo para la Sagrada Familia, sino para toda la humanidad ”

“José escuchó al ángel del Señor, y respondió a la llamada de Dios a cuidar de Jesús y María. De esta manera, cumplió su papel en el plan de Dios, y llegó a ser una bendición, no sólo para la Sagrada Familia, sino para toda la humanidad. Con María, José sirvió de modelo para el niño Jesús, mientras crecía en sabiduría, edad y gracia”.

“ San José: el hombre de los sueños, con los pies en la tierra ”

En cambio el 18 de diciembre del año pasado, en su homilía de la Misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, el Papa Francisco se refirió a San José como “el hombre de los sueños, con los pies en la tierra”. Y a partir de ambas expresiones habló de las características de este gran Santo.

“ San José: un hombre justo, respetuoso de la ley, un trabajador, humilde, enamorado de María ”

Comenzó recordando que gracias a las Sagradas Escrituras lo conocemos como “un hombre justo, respetuoso de la ley, un trabajador, humilde, enamorado de María”. Quien, además, en un primer momento, ante lo incomprensible, “prefiere hacerse a un lado”. Pero después “Dios le revela su misión”. Y así José la acepta, abraza su papel y acompaña el crecimiento del Hijo de Dios “en silencio, sin juzgar y sin hablar de más, en una palabra sin chismorrear”.

Del sueño el Papa decía que es un lugar “privilegiado” para buscar la verdad, porque allí no nos defendemos de la verdad. Además de que también Dios habla en los sueños, si bien no siempre, pero Dios – decía Francisco – muchas veces eligió hablar en los sueños, tal como se lee en la Biblia. Y así lo hizo con José que era el hombre de los sueños, pero no era un soñador. “No era fantasioso”.Por esta razón el Santo Padre pedía que no perdamos “la capacidad de soñar”, esa que tuvo San José, esa capacidad que nos permite abrirnos al mañana “con confianza”, a pesar de las dificultades que pueden surgir.

No perder la capacidad de soñar el futuro

Cada uno de nosotros: soñar sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres. Mirar como yo quisiera que anduviera su vida. También los sacerdotes: soñar sobre nuestros fieles, qué queremos para ellos. Soñar como sueñan los jóvenes, que son “descarados” en el soñar, y allí encuentran un camino. No perder la capacidad de soñar, porque soñar es abrir las puertas al futuro. Ser fecundos en el futuro.

