San Francisco el Grande, iglesia favorita de Madrid

Los internautas eligen San Francisco el Grande como su iglesia favorita de Madrid

Con el deseo de dar a conocer el patrimonio religioso de Madrid, el Museo Catedral de la Almudena puso en marcha hace un mes un torneo en redes sociales para elegir la mejor iglesia de la capital de entre 32 posibles.

Este lunes, 11 de marzo, ha concluido el plazo para votar en la final, en la que se enfrentaban San Francisco el Grande (San Buenaventura, 1) y San Antonio de los Alemanes (Puebla, 22). La basílica se ha impuesto con un 57,7% de los votos.

Como explican desde el museo, el templo ganador fue construido en estilo neoclásico en la segunda mitad del siglo XVIII, a partir de un diseño de Francisco Cabezas, desarrollado por Antonio Pló y finalizado por Francesco Sabatini, a quien se debe la fachada principal y las dos torres que la coronan. El edificio fue finalizado en 1784.

La cúpula de San Francisco el Grande tiene 33 metros de diámetro y 72 metros de altura. Es la tercera cúpula de planta circular de la cristiandad, por detrás de la del Panteón de Agripa (43,4 metros) y de la de San Pedro del Vaticano (42,5 metros).

Tas la desamortización de Mendizábal, los franciscanos fueron expulsados y el edificio quedó en manos del Estado. Se barajó la posibilidad de convertirlo en Panteón Nacional, pero la iniciativa no llegó a materializarse. Hoy la Obra Pía de los Santos lugares es la titular del edificio.

Infomadrid, 11 de marzo de 2019

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...