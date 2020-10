Salesianos: propuestas «entre todos» para mejorar la escuela

Bajo la propuesta «Covid-19: Reinventando la escuela entre todos», el jueves 22 de octubre ha tenido lugar una mesa redonda online organizada por los salesianos, en la que se han inscrito cerca de 300 participantes entre miembros de asociaciones de padres, estudiantes, profesorado, etc.., con el objetivo de intercambiar impresiones y propuestas para sacar una enseñanza positiva de todo lo que se está viviendo en medio de la emergencia sanitaria que nos afecta, según informa la congregación.

Pilar Gallego y Luzma Yepes, orientadora y directora pedagógica respectivamente, coincidían en que es importante valorar el acompañamiento y la escucha activa a los jóvenes: «Debemos estar ahí, acompañándole en este tiempo que vivimos con tanta tensión», afirmaba Pilar y lo completaba Luzma: «es una oportunidad de oro para crear un acompañamiento más cercano. Y ayudarles a desarrollar destrezas que aparecen justo en este momento por la situación creada por el COVID».

Todos tienen que aportar

Pero, además, intentando abrir una puerta a la esperanza descubriendo los aspectos positivos de la situación provocada por la pandemia; verbalizar las enseñanzas y realizar propuestas de futuro para vivir este tiempo, lleno de incertidumbre y confusión, como un aprendizaje; y valorar cómo lo están viviendo los jóvenes: «sentimos que tenemos que ser ejemplo para los más pequeños y hacer las cosas bien”» comentaba Alba Badajoz alumna de 3º de la ESO y añadía Julia Martín de su misma edad: «y hacer más fácil la vida a los profesores, creando buena dinámica en clase».

En general, los participantes lanzaban un mensaje de confianza a las familias y a la sociedad. Las medidas sanitarias adoptadas en la escuela están siendo buenas y se cuenta con espacios educativos seguros. En esto coincidían tanto Jesús Jiménez, representante de las familias, como Josean Prol, quien añadía: «Estamos viviendo una situación tremendamente educativa que nos está enseñando a todas grandes cosas, y todos tenemos algo que aportar, siendo coherentes y no dejándonos llevar por los mensajes apocalípticos, que en ocasiones ofrecen los medios de comunicación».

La idea de estar informados, comunicarse, dar a conocer, ha estado muy presente en el desarrollo de la mesa redonda. A la pregunta sobre cómo se informan los jóvenes sobre la covid-19, se respondía señalando que ellos dejan de lado los medios de comunicación tradicionales: «sentimos que las noticias no son del todo ciertas, lo habitual es buscar lo que saben otras personas cercanas, artículos que mi madre me enseña. No busco noticias, sólo información que me ofrece mi entorno, la gente con la que tengo confianza», confirmaba María Hernando, estudiante de 2º de Bachillerato.

Participación plural

Moderada por Begoña Rodríguez, del Equipo de Escuelas de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor, la mesa redonda ha estado compuesta por 7 personas representantes de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa: Josean Prol, Director General de Salesianos Deusto en Bilbao; Pilar Gallego, orientadora de Secundaria y FP en Salesianos Puertollano; Luz María Yepes, directora pedagógica de infantil y primaria en el mismo centro; Jesús Ángel Jiménez, presidente del AMPA de Salesianos Salamanca “María Auxiliadora” y presidente de FECAMPA-Salamanca y las alumnas de Salesianos El Pilar en Soto del Real: Julia Martín y Alba Badajoz de 3º de la ESO y María Hernando de 2º de Bachillerato. Les ha acompañado en el diálogo Oscar Bartolomé, coordinador de Escuelas de la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor.

Cerraban el debate proponiendo cada uno un titular que reflejara el deseo de salir más fuertes y todos tocaban el aspecto del cuidado, la paciencia, el agradecimiento, la creatividad, del valor del grupo para caminar frente al individualismo, del trabajo bien hecho y el apoyo a los jóvenes en sus ilusiones futuras y sus acciones presentes.

Desde este enlace se puede acceder a la grabación completa de la Mesa Redonda.