Sábado 11 mayo: consagración del nuevo obispo auxiliar de Cartagena

Sábado 11 mayo, víspera del Buen Pastor: consagración del nuevo obispo auxiliar de Cartagena, Sebastián Chico

“Te basta mi gracia” es el lema episcopal elegido por Sebastián Chico Martínez, Obispo auxiliar electo de la Diócesis de Cartagena. Una gran noticia para esta Iglesia diocesana porque es uno de sus sacerdotes el que el Papa Francisco ha elegido para el orden de los obispos, porque la Diócesis recibe un nuevo pastor y porque la ordenación episcopal tendrá lugar en la Catedral de Murcia el 11 de mayo, víspera del Buen Pastor.

“¡Dios me ha llamado! ¡Dios me ha vuelto a llamar! Hace 18 años lo hizo, para dejar mis redes y ponerme junto a Él a faenar, siendo pescador de hombres. En aquel momento, como Pedro, le dije: en tu Palabra echaré las redes. Hoy, después de estos años donde he podido contemplar y vivir su Gracia, me vuelve a llamar y, como a Pedro, para que apaciente su rebaño, participando plenamente del Ministerio Apostólico. Soy consciente de que me ha dado el ciento por uno. Me siento tremendamente feliz viviendo mi sacerdocio, y en todo he visto que me ha bastado su Gracia. Hoy nuevamente le digo: ¡Aquí estoy Señor! ¡Hágase en mí según tu Palabra!”. Así iniciaba su discurso Sebastián Chico ante los convocados por el Obispo de Cartagena esta mañana a las 12:00 horas en el Palacio Episcopal, hora en la que Conferencia Episcopal Española hacía público su nombramiento como Obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena.

Mons. José Manuel Lorca Planes se mostraba feliz ante el nombramiento de Sebastián: “Comenzamos una etapa nueva, de esperanza, de ilusión y más trabajo en el servicio”. Una nueva etapa en la que, al disponer la Diócesis de dos obispos, se podrán “abrir nuevos caminos”.

El Obispo auxiliar electo asegura que uno de sus objetivos es el de ser “un hombre de esperanza, arraigado plenamente en el Evangelio, en Jesucristo Buen Pastor, para alentar la fe del pueblo, la caridad y el amor, siendo testigo”. Para el desempeño de su nuevo ministerio episcopal, Sebastián Chico pide oración: “Rezad por mí”.

Como paso previo a la ordenación episcopal –que será el 11 de mayo, a las 11:00 horas–, el 21 de marzo, a las 19:30 horas, en la Catedral, tendrá lugar la profesión de fe y el juramento de fidelidad a la Iglesia de Sebastián Chico en la Eucaristía de la tarde, en una celebración abierta a toda la Diócesis de Cartagena.

