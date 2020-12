Rusia: Muere por covid-19 monseñor Jerzy Steckiewicz

La Iglesia católica en Rusia ha perdido a uno de sus hijos ilustres: el prelado de honor de Su Santidad Jerzy Steckiewicz, considerado «el apóstol de Kaliningrado», fallecido en la noche del 12 al 13 de diciembre a causa de la Covid-19. Tenía únicamente 66 años. Él y su hermano Andrzej formaron parte del primer grupo de sacerdotes católicos llegados desde Polonia y otros países de la región a la Rusia post-comunista para asistir espiritualmente a las comunidades católicas después de décadas de ateísmo estatal.

Aunque había nacido en la localidad bielorrusa de Grodno en 1954, Steckiewicz creció y se formó en Polonia, país en el que fue ordenado sacerdote en 1981. Diez años después, tras la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, partía hacia la misión en Rusia, siendo enviado por monseñor Tadeusz Kondrusiewicz, primer arzobispo de Moscú tras la caída del comunismo, al enclave de Kaliningrado, en el Báltico, un «decanato» que forma parte de aquella archidiócesis.

Kaliningrado, la antigua Könisberg, la ciudad de Emmanuel Kant, es desde su anexión por la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial un oblast (región o provincia) de Rusia. Tiene 15.000 kilómetros cuadrados y medio millón de habitantes, y comparte frontera con Lituania y Polonia, pero no con Rusia, de la que está aislada.

La Iglesia católica de rito latino en Rusia cuenta con una archidiócesis (la de la Madre de Dios de Moscú), tres diócesis: San Clemente en Saratov, San José en Irkutsk y la Transfiguración en Novosibirsk, y una prefectura apostólica, Yuzhno Sakhalinsk.

El actual arzobispo de Moscú, el italiano Paolo Pezzi, quien hace unas semanas también contrajo también el coronavirus, si bien ya se ha recuperado, ha recordado al fallecido Steckiewicz con estas palabras: «El padre Jerzy inició el renacimiento de la Iglesia católica en la región de Kaliningrado, donde sirvió durante muchos años, se puede decir que fue el apóstol católico de esta región. No hay pueblo al que el padre Jerzy no fuera. Lo conocí inmediatamente después de mi consagración episcopal, y en cada una de mis visitas a la zona de Kaliningrado siempre me asombraba que adondequiera que iba, entre los creyentes había alguien que conocía personalmente al Padre Jerzy y me recordaba o me hablaba de él».

El sitio web de la archidiócesis moscovita ha recordado también que el Padre Jerzy contribuyó a la reconstrucción de edificios eclesiásticos y estructuras diocesanas en el Báltico y en toda Rusia. «Nos llamaron de varios países, a veces eran solo dos o tres personas que pensaban que eran los únicos católicos de la ciudad. (…) Luego esa parroquia se convirtió en una de las más hermosas, y se desarrolló de una manera maravillosa», recordaba acerca de sus inicios el propio Steckiewicz en una antigua entrevista, rescatada ahora por la agencia AsiaNews. «El padre del renacimiento religioso era solo el Señor Dios, nosotros solo éramos pequeñas herramientas tratando de llevar a cabo su servicio (…), herramientas que no siempre eran adecuadas, pero el Señor siempre logró usarnos de la manera correcta».

Monseñor Tierrablanca, vicario apostólico de Estambul, en cuidados intensivos

Por otra parte, el vicario apostólico de Estambul y presidente de la Conferencia Episcopal Turca, Rubén Tierrablanca González, se encuentra intubado en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario de Koç, en Estambul, a causa de la Covid-19, informa también AsiaNews, que citando fuentes católicas precisa que el paciente está intubado, respira gracias a ventilación mecánica y su estado es crítico.

Monseñor Tierrablanca, franciscano, nació el 24 de agosto de 1952 en Cortázar (México). Tiene, por tanto, 68 años. Llegó a Turquía en 2003, y es el vicario apostólico de la capital económica y comercial del país —la política es Ankara— desde abril de 2016. La presidencia de la Conferencia Episcopal Turca la ejerce desde 2018.

Desde el inicio de la pandemia, en Turquía se han contabilizado unos 1,8 millones de contagios, aunque esta cifra, oficial, no contabiliza los casos asintomáticos. El número de muertes por Covid es allí de unos 16.000.