Rueda de Prensa-briefing: “La transparencia y la fuerza de los testimonios”, 23 de febrero de 2019

“La escucha de las víctimas, la transparencia en la Iglesia, de la colegialidad a la sinodalidad, la formación del clero, el rol de los laicos, pasos concretos después del Encuentro”, son algunos de los temas al centro de la Tercera Rueda de Prensa del Encuentro “La Protección de los menores en la Iglesia”, llevado a cabo en el Instituto Patrístico Augustinianum.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 23-2-2019

2019.02.23 briefing Incontro per la protezione dei minori

Este sábado 23 de febrero, en el Instituto Patrístico Augustinianum de Roma, tuvo lugar la Tercera Reunión informativa sobre “La protección de los menores en la Iglesia”, estuvieron presentes: el Cardenal Reinhard Marx, Arzobispo de Munchen y Freising (Alemania); Presidente de la Conferencia Episcopal Alemana; Coordinador del Consejo para la Economía. También participó Mons. Charles J. Scicluna, Arzobispo de Malta, Subsecretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe; miembro del Comité organizador. Con ellos estuvieron el Padre Arturo Sosa Abascal, S.J., Prepósito General de la Compañía de Jesús y Sor Verónica Openibo, S.H.C.J., Superiora General de la Sociedad del Santo Niño Jesús. Además del Dr. Paolo Ruffini, Prefecto del Dicasterio para la Comunicación y el Padre Federico Lombardi, S.I., Presidente de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger – Benedicto XVI; moderador del Encuentro.

Card. Marx: “una etapa del camino, no se cierra aquí”

El Cardenal Reinhard Marx, Arzobispo de Munchen y Freising (Alemania); Presidente de la Conferencia Episcopal Alemana; Coordinador del Consejo para la Economía en su intervención dijo que, una de las cosas que más ha tocado a los participantes en este Encuentro ha sido el testimonio de las víctimas, ellos han dado un mensaje poderoso. Respondiendo a una pregunta que le hizo un Obispo, sobre si tiene sentido un Encuentro como este, el Card. Marx dijo que, “la mayoría de los participantes coinciden en que es un debate fundamental e importante en la Iglesia. No sólo en cuanto se refiere al tema de los abusos, sino también en otros aspectos que afectan a la Iglesia, en este sentido tenemos una responsabilidad común y compartida – señaló el Presidente de la Conferencia Episcopal Alemana – en la cual todos somos responsables y este es el denominador común de este problema”.

Otro punto que resaltó el Card. Marx fue el que algunas Asociaciones acusan a la Iglesia de no hacer nada, es decir, que en la Iglesia se habla mucho y estas cosas no se traducen a la práctica y a veces estas Asociaciones tienen razón, dijo el Purpurado. En este sentido, el Card. Marx señaló que, “este Encuentro es una etapa de un camino, no hemos llegado al objetivo, tenemos que tomar decisiones, y ver cuáles son las repercusiones. El tema de los abusos no se cierra aquí, con ayuda de la Santa Sede, tenemos que encontrar un punto, un camino para traducirlos en decisiones concretas y en esto todos tienen responsabilidad. En este sentido, se ha dado un paso muy importante, se dio una gran apertura al dialogo, sobre todo a temas críticos”.

Mons. Scicluna: “los testimonios han transformado los corazones”

Por su parte, Mons. Charles J. Scicluna, Arzobispo de Malta, Subsecretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe; miembro del Comité organizador también resaltó la fuerza de los testimonios que se presentaron en el Aula, sobre todo el testimonio increíble de una mujer que han conmovido hasta al Papa, estos testimonios han transformado nuestros corazones. En este sentido, dijo Mons. Scicluna, el aporte de las mujeres a la Iglesia, que es madre, mujer, esposa es importante, ya que las mujeres tienen una gran sabiduría de la que podemos aprender.

Haciendo referencia a la intervención del Card. Marx sobre la transparencia, el Arzobispo de Malta, dijo que esto debe ser en relación no sólo con la sociedad, sino también con la Iglesia, por ello es necesario hacer un camino hacia la cultura de la divulgación, sobre todo teniendo presente a las víctimas que han sufrido un gran impacto. “Tenemos necesidad de transparencia, de comunión, de compartir información dentro de la Iglesia. Incluso los procedimientos canónicos deben tener mayor comunicación, las víctimas no están al tanto de los resultados eclesiales y no tienen información. Aquí hay que jugar un papel importante y dar un aporte. También hemos hablado del secreto papal – señaló Mons. Scicluna – dentro del Aula se ha manifestado el deseo de profundizar esta cuestión para no vincular estos procedimientos con un elemento de reserva.

Además, la experiencia de los grupos de trabajos ha sido enriquecedora, afirmó Mons. Scicluna, hemos podido aprender unos de otros porque venimos de culturas y partes distintas del mundo, pero todos juntos podemos producir buenos resultados. Finalmente, el Arzobispo de Malta agradeció a las personas que rezan por este encuentro, vemos que estamos acompañados por la oración de tanta gente, y este es un aspecto muy importante de este Encuentro.

P. Sosa: “Esperamos que se haga justicia”

En el Tercer Briefing también participó el Padre Arturo Sosa Abascal, S.J., Prepósito General de la Compañía de Jesús. En su intervención dijo que la experiencia de estos días lo ha vivido con mucha esperanza. “La esperanza es distinta de esperar con los brazos cruzados, la esperanza es ponernos en marcha hacia lo que esperamos. En la Iglesia tenemos tantos niños y también adultos vulnerables, estas personas deben de vivir en paz, este es nuestro objetivo”. Como religiosos, dijo P. Sosa, expresamos vergüenza y confusión ante los abusos de menores. Expresamos nuestra esperanza para escuchar a los sobrevivientes en los proceso de curación, de escucha, de rendición de cuentas, y de romper el silencio. No siempre hemos reaccionado adecuadamente y pedimos perdón por ello, por nuestras fallas. Esperamos que la Iglesia avance de manera coherente, creíble, unida.

Este es un Encuentro sobre un tema muy complejo, por ello es importante conocer toda la verdad de los abusos, esto es un gran paso, que implica libertad y disposición de aceptar las cosas como son. Es necesario ir a fondo en la comprensión de las causas, de lo sucedido, si no se conocen las causas no se puede pensar en las estrategias para resolverlas a corto, medio, y largo plazo. En este sentido, señaló el P. Sosa, las diferencias culturales no sirven de escusas para tapar situaciones de abuso. Las culturas a veces son formas de opacidad, al contrario, debemos seguir la inculturación del Evangelio que lleva a sacar a la luz los hechos y las causas para la sanación. Sacar a la luz la verdad que libera.

De todo esto emerge un reto, afirmó el Superior General de los Jesuitas, el de acompañar a la maduración afectiva de los miembros de la Iglesia. Todos tenemos que tener esta maduración afectiva que nos permite una relación sana, segura, equilibrada, en paz. Por ello, es importante dar atención a los programas de formación, a todos niveles, de los consagrados, de los aspirantes al sacerdocio, etc. La Iglesia es un cuerpo y ahora está herida, por las injusticias del mundo y por estos pecados sucedidos dentro de la Iglesia. Debemos ayudarnos con la fe, con la resurrección hacia una nueva vida. Es necesario hacer una experiencia de transformación, en todo sentido, es el camino a la resurrección y a la vida reconciliada, por ello es necesario experimentar la sinodalidad de la Iglesia que crece con la conciencia de caminar juntos.

Sor Verónica Openibo: La Iglesia debe actuar de forma eficaz

La única mujer que participó en el tercer informe a los periodistas fue Sor Verónica Openibo, S.H.C.J., Superiora General de la Sociedad del Santo Niño Jesús. Haciendo referencia al testimonio de una mujer en el Aula, la religiosa dijo que, el testimonio de esta mujer ha cambiado al Aula, como si todos hubiéramos experimentado lo que esta mujer había vivido. Por ello, siento que todos juntos formamos parte de este cuerpo y debemos decir mea culpa por lo que ha ocurrido. También he escuchado hablar de sinodalidad y colegialidad, sobre la responsabilidad del Obispo, pero también nosotros y debemos realizar un camino conjunto, debemos seguir con pasos concretos, de lo contrario seguiremos con los mismos hechos criminales y para ello se necesita una capacidad de escucha y empatía, tenemos que hacer algo. Finalmente, la religiosa dijo que, todos como Iglesia, somos personas de la resurrección, de la esperanza y debemos transmitir esto a los demás. La iglesia debe actuar de forma eficaz, con planes concretos.

Ruffini: Puntos y sugerencias

Otro miembro del informe a los periodistas en este tercer día de Encuentro fue el Dr. Paolo Ruffini, Prefecto del Dicasterio para la Comunicación, quien recogió algunos puntos y sugerencias de los diferentes grupos lingüísticos. Entre los más importantes Ruffini señaló que este debe ser un punto de no retorno en la Iglesia, que se debería implementar una hora santa para rezar y pedir perdón y buscar la conversión. Recuperar la relación con las víctimas y los que tienen actitud negativa contra la Iglesia. Acercarse a las Familias devastadas en la Iglesia por este flagelo. “Otros grupos lingüísticos afirmó Ruffini sugirió cambiar el modelo de la Iglesia, de la colegialidad de los Obispos, a la sinodalidad del pueblo de Dios, no sólo en momentos de crisis. Por ello, es necesario un cambio de mentalidad del pueblo de Dios y promover la responsabilidad del Obispo, el rol de los laicos, las mujeres y los jóvenes. El Prefecto de las Comunicaciones también dijo que, la formación de sacerdotes y seminaristas es fundamental y se preguntaron sobre el sentido de los Seminarios menores y como los laicos, mujeres y novios pueden ayudar en su formación, a través de pruebas psicológicas, el papel de la pareja de novios, la selección de los seminaristas, etc.

P. Lombardi: nueva forma de vivir la sinodalidad

Por su parte, el Padre Federico Lombardi, S.I., Presidente de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger – Benedicto XVI; moderador del Encuentro señaló que en el Aula hemos vivido un momento fuerte, sobre todo el de los testimonios, se verificó que la escucha personal en un clima de disponibilidad logra grandes resultados. Otro punto que resaltó el P. Lombardi fue el de la figura de la mujer, desde ayer por la tarde tuvimos una triple escucha, recordó el Moderador, entre ellas estuvo la Dra. Ghisoni, y el Papa hizo una observación sobre la fuerza de este testimonio. Esta mañana la Hna. Verónica, voz con autoridad dio su testimonio como mujer africana. Hoy por la tarde escucharemos a Valentina, un tercer paso adelante como cuerpo y vamos a profundizar más la experiencia de las mujeres y sus aportes a la Iglesia. Finalmente, el P. Lombardi dijo que hay un camino en curso y se ve que el camino recorrido es muy largo, y ha crecido mucho con respecto a otras experiencias del pasado, hay una nueva forma de vivir la sinodalidad en la Iglesia.

