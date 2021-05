Rocío Elvira es elegida como nueva presidenta de la Acció Catòlica Obrera

«Estoy ilusionada, me siento comprometida y creo que lo más importante es que nos acompañemos en la construcción del Reino, un camino con muchos retos, iniciativas y situaciones que nos marcan el último año.» Estas han sido las primeras palabras que la nueva presidenta de ACO, Rocío Elvira, dirigió a la militancia en el marco del Consejo Extraordinario de este Movimiento que forma parte de la Pastoral Obrera. Esta socióloga, casada y con dos hijas, y militante de ACO desde hace 25 años, que compartirá la presidencia con Santi Boza, ha sido escogida con 77 votos a favor de los grupos, 4 votos a favor de otra candidata y 2 votos en blanco, con una participación total del 91 %.

Rocío Elvira Quezada, de origen mejicano, estudió el doctorado en Sociología en Madrid y después se trasladó a Barcelona donde formó su familia. Profesionalmente, la nueva presidenta de ACO se ha dedicado a la coordinación de proyectos sociales durante los últimos veinte años: formación, proyectos productivos para personas en exclusión social y personas con discapacidad. Y, anteriormente, trabajó en el Centro de Estudios Pastorales haciendo sociología aplicada a la pastoral. Actualmente está en búsqueda de trabajo estable.

«Doy gracias a Dios por los dones recibidos y le pido que me ayude a trabajar los desprendimientos que toda tarea al servicio de los demás tiene», dijo Rocío Elvira en su carta de presentación. La nueva presidenta, que prestará este servicio durante los próximos cuatro años, recuerda, después de hacer un largo proceso de discernimiento, en qué momento toma la decisión: «Siempre he observado personas que realizan acciones comunitarias concretas. Es indistinto si son grandes retos o pequeñas acciones. Lo hacen con convencimiento y concreción. Caminábamos con una amiga y me explicó lo que habían hecho un grupo de vecinos por los ancianos de una residencia: escribieron un libro de relatos sobre la pandemia, lo pusieron a la venta con la colaboración de mucha gente del barrio de Bon Pastor y con las ganancias les ofrecieron un servicio de peluquería y podología, cuando abrieron la residencia. Después de aquel paseo decidí que era el momento de hacerlo, con los medios que tenemos o en la situación que estamos, pero hacerlo con decisión y la ilusión de compartir el camino».

A la elección de presidenta han concurrido dos militantes, Rocío Elvira y Yolanda Rodríguez, habiendo sido elegida la primera. En esta ocasión se da la particularidad de que la elección se ha hecho, por primera vez, a través de un procedimiento de votación telemática a causa de las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia. La nueva presidenta considera que con estas herramientas telemáticas «el Movimiento está haciendo un esfuerzo para adaptarse a las nuevas circunstancias. Son unas herramientas que en este momento nos dan la posibilidad de continuar haciendo nuestro trabajo».

Bajo el título «Buscad su Reino», los responsables de de este Movimiento han debatido las líneas de actuación que se proponen para el XII Consejo de ACO (mayo de 2022). «El XII Consejo nos dará las pautas para seguir haciendo camino. Considero que es muy importante escuchar a los participantes y centrarnos en las prioridades que salgan. Todo es inalcanzable, pero señalar por donde empezaremos y trabajar para llevarlo a cabo, en la medida de nuestras posibilidades, ya es un gran reto que haremos con ilusión», sostiene Elvira.