Rino Fisichella: «El valor de la evangelización nos invita a seguir nuevos caminos»

Esta tarde el presidente del Pontificio Consejo de la Nueva Evangelización, Rino Fisichella, afirmó en la parroquia Nuestra Señora del Espino de Madrid que «el valor de la evangelización nos invita a seguir nuevos caminos». Para él, «la Iglesia existe para evangelizar. Esta es una expresión tan simple como lapidaria. No se necesitan muchos discursos para verificar la verdad de esta palabra. La Iglesia, nosotros, es la continuación del logos. No tiene otra palabra por transmitir sino que aquella que fue revelada por Jesucristo».

Durante la presentación del proyecto Intergentes, de Publicaciones Claretianas, monseñor Fisichella aseguró que «cuando hablamos de evangelización es necesario mantener la mirada fija en la historia. Anunciar el Evangelio no es un ejercicio teórico sino una acción dinámica que se inserta en la historia y la cultura de un pueblo. Es el nº 122 de EG, lo dice el Papa Francisco. Cada pueblo es creador de su propia cultura y el protagonista de su propia historia. Cada porción del pueblo De Dios al traducir en su propia vida el don De Dios da testimonio de la fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones elocuentes. El pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. Estamos aquí para aprender como evangelizarnos a nosotros mismos».

«La cultura crea historia»

Además, el presidente del Pontificio Consejo expresó que que hay dos aspectos que la Iglesia no puede olvidar si quiere ser eficaz: cómo entrar en la cultura y cómo crear historia. «Los dos polos no están separados. La cultura crea historia. El Concilio dice que la cultura son los medios por los que el hombre desarrolla las múltiples capacidades de su alma y de su cuerpo».

«Hoy la Iglesia está reflexionando sobre cómo incultura el Evangelio en la Amazonía, por ejemplo. El valor de la evangeliza nos invita a seguir nuevos caminos. Una tarea que hoy pertenece a la Iglesia nos parece doble: la exigencia de transmitir lo que siempre ha sido creído por todos y en todos los lugares del mundo; y la de comprender la nueva cultura que aparece y determinará los próximos años y siglos». Son palabras del presidente de este consejo que trata de llevar adelante todo lo relacionado con la Nueva Evangelización.

La tecnología

Al dialogar sobre la tecnología, indicó que el hombre de hoy en día tiene «una prótesis» (el móvil) que no le deja reaccionar. «No estoy en contra del progreso. No. Me encanta la tecnología, es gracia de Dios», confesó. «El hombre del siglo XXI siente la necesidad del misterio y de lo Inefable. Lo percibe con claridad, a veces lo contempla y reconoce que tiene un vínculo con Él que nada ni nadie podrá jamás romper. El valor de la tecnología y su supremacía puede redimensionarse en virtud de la presencia del misterio que plantea interrogantes». Monseñor Fisichella sabe que la tecnología también se enfrenta a sus carencias, por ejemplo, ante las inundaciones de Venecia. «¿Qué puede hacer la ciencia? Nada», se preguntó.

«Internet representa una oportunidad para el diálogo y el encuentro y para el acceso a la información al conocimiento. Es una ciudadanía activa que facilita la información independiente. Sin Internet hoy no podemos conocer nada», recalcó monseñor Fisichella.

«Todos nosotros somos inmigrantes digitales. Aquí se puede ver la diferencia entre nosotros y los jóvenes. No todo lo que brilla es oro. El Sínodo sobre los jóvenes mostró con valentía los límites de esta cultura».

Para el presidente del Consejo no se trata de evangelizar a través del uso de instrumentos digitales sino que es necesario ver «cómo llegar a ser una presencia evangelizadora en el continente digital. Cómo podemos ayudar a descifrar los millones de datos que se reciben diariamente y cómo podemos apoyar la búsqueda de la verdad y responder a la pregunta sobre el sentido de la vida».

«Hojas volantes»

Intergentes es un proyecto de los Misioneros Claretianos al servicio de la Evangelización. Se trata de un proyecto realizado desde la editorial Publicaciones Claretianas de Madrid inspirado en la idea misionera de las “hojas volantes” que utilizó san Antonio María Claret en la España del siglo XIX.

Estos sencillos desplegables están pensados fundamentalmente para las parroquias y los agentes pastorales que en ellas trabajan. Pero no solo. También está pensado para aquellas personas que sirven a la Iglesia y a la sociedad en muchos otros lugares de frontera en los que el Evangelio quiere hacerse presente (colegios, hospitales, residencias de estudiantes o de personas mayores… ¡incluso en los tanatorios!) y en los que la presencia de la Iglesia quiere ofrecer lo mejor que tiene: el mensaje del Evangelio.

La idea del nombre del proyecto es el hacer camino entre la gente (inter-gentes), no desde la lógica del proselitismo, sino desde el diálogo y la propuesta. El tono de los contenidos de estos materiales es propositivo, con una impronta claramente misionera, concentrada en lo esencial, propia de una Iglesia ‘en salida’, como nos invita a hacerlo el Papa Francisco (Evangelii gaudium, 35). Los desplegables ofrecen la visión de la Iglesia católica a sus destinatarios, buscando, desde el diálogo, un acercamiento a la cultura actual, queriendo llegar a todos sin excepciones ni exclusiones.

Un proyecto novedoso

Intergentes es un proyecto de comunicación que, además de un instrumento evangelizador, quiere ser también un recurso para la formación permanente de los creyentes y su crecimiento interior. Los desplegables son utilizados hoy por todas las instituciones y empresas como medio para dar a conocer su identidad, sus productos o los servicios que ofrecen de una forma directa y eficaz. Por ello, pensamos que puede ser un medio óptimo para la evangelización en una sociedad como la nuestra, en la que muchos no se declaran creyentes, se han alejado de la práctica religiosa o quizá han olvidado elementos esenciales de la fe. Se trata, sin duda, de un proyecto novedoso en España que, por su carácter práctico, puede ser de gran utilidad e impacto.