“”Resucitado un centurión-detective a la caza del Cuerpo de Cristo”: entrevista a la productora “Affirm Films” El actor Ralph Fiennes, “Clavius” en Resucitado

Si hay una película reciente para la Pascua, esa película es “Risen”. Reproduzco mi entrevista al vicepresidente de la productora “Affirm Films” mientras se estaba acabando de preparar el estreno, que tuvo lugar en 2016. Rich Peluso me prometía en setiembre de 2015 en Philadelphia, EE. UU., que la película sería interesante para los no creyentes porque es un thriller emocionante: la búsqueda del cuerpo de Cristo.

Jordi Picazo, en Philadelphia

Una película para la Pascua

En opinión de Rich Peluso , esta película de “Sony Pictures” es una nueva bomba después de “La Pasión”, de Mel Gibson, interpretado por Jim Caviezel.

Jordi Picazo -Con esta película, su productora quiere interesar tanto a protestantes como a católicos. ¿Es eso fácil?

Rich Peluso -“Resucitado” ( ver tráiler original, aquí ) que se estrena el 23 de marzo, va dirigida a una audiencia muy amplia: no solamente a los cristianos, y por cristianos entendemos cristianos protestantes evangélicos, los protestantes de otras líneas principales, y los católicos. El tema es Cristo, qué es central en nuestra fe; pero pensamos también que es una cinta enormemente interesante para los no-cristianos; y esto es así precisamente porque toma la perspectiva de un no-creyente: el viaje en búsqueda del cuerpo de Cristo es realmente una de las mayores “cazas del hombre” de la historia.

Jordi Picazo -En “Resucitado”, la narración no corre a cargo de un digamos, “simpatizante” de Joshua (Jesús). ¿Marca una diferencia con respecto a las películas anteriores?

Rich Peluso -“Resucitado” es una película única: la historia no se cuenta a través de un discípulo de Jesús; se cuenta a través de un no creyente, del soldado romano Clavius. Típicamente pensamos en la historia de Jesús que oímos en el Evangelio, pero hay otros jugadores y otros personajes en ese mundo para los que el tiempo no se ha parado: las cosas están sucediendo; el impacto del Cuerpo de Jesús que no se encuentra ya en la tumba ha tenido repercusiones en las milicias romanas, los fariseos y el sumo sacerdote. Así, “Resucitado” es una película de intriga, un “thriller”, a la vez que policiaca.

Jordi Picazo -También aspiran en “Affirm Films” a gustar a los judíos, cosa que, al parecer, marcará una diferencia con respecto a “La Pasión de Cristo”. Ciertamente los judíos tendrán también su opinión sobre la cinta…

Rich Peluso -Desde una perspectiva judía, tengo que decir que, al no ser yo judío, no puedo comprender el mundo de las religiones como lo comprende una persona judía. En la historia de la humanidad se ha acusado a distintos colectivos de los acontecimientos más terribles que recordamos, y esto incluye los judíos, que históricamente han sido acusados de la crucifixión de Cristo. Sin embargo, el Evangelio en concreto, y la Biblia en general no dan crédito a ese punto. Dice claramente que Jesús fue el plan de salvación para conectarnos con Dios, y junto a los fallos de todos nosotros, y me incluyo a mí mismo, somos responsables de la crucifixión.

Jordi Picazo -Como ocurrió con “La Pasión”, para el acto Jim Caviezel que en ese momento tenía 33 años, la edad de Cristo, ¿hay también algún aspecto a destacar de la “inmersión” de Cliff Curtis en el personaje de Joshua?

Rich Peluso -Efectivamente, para cada actor que ha encarnado la figura de Jesús en cualquier otra película, ha representado un antes y un después en su vida. En “Resucitado” Jesús se llama “Joshua” porque queríamos realmente utilizar el nombre con el que sería llamado en su tiempo, y que el espectador lo sintiera muy cerca de sí.

El actor que hace de Joshua, Cliff Curtis”, quería hacerlo con un corazón puro y limpio; quiso hacer un voto de silencio y no quería de ninguna manera “marear” la lengua con la charla de cada día. Quiso centrarse en leer el guión. Algunos miembros del equipo no sabían por qué no hablaba y se sentían incómodos con él pero no dejó de ser sorprendente que en los meses finales de la producción y a través de todo el proceso, nunca habló una sola palabra que no le tocara por su papel. Cuando se acababa el ensayo, en la cena o en la comida, estaba simplemente callado. Al final todos le querían profundamente por pasar por todo ese proceso personal.

Jordi Picazo -¿Tienen en “Affirm Films” grandes esperanzas puestas en el público de España?