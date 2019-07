Restauración de la cripta de Santa María de la Victoria de Málaga, declarado BIC

«La restauración de la cripta de la Victoria es una magnífica noticia»

El 22 de julio, la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, acordó por unanimidad financiar la restauración de la cripta del Santuario de la patrona.

Y es que el panteón de los condes de Buenavista, joya del barroco, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), permanece cerrado desde que se produjeron los primeros desprendimientos debidos a los problemas de humedad del monumento. Alejandro Escobar, párroco de Santa María de la Victoria, ha manifestado su satisfacción por el acuerdo.

Escobar ha explicado que en esta obra «interviene la diócesis como propietaria del inmueble; la Junta de Andalucía, porque tiene que supervisar cualquier intervención que se haga al estar considerado el monumento como BIC; y el Ayuntamiento, que, por unanimidad de todos los grupos políticos, ha acordado asumir el coste de la restauración».

Como señala el propio Escobar, «fue una propuesta del PSOE, a raíz de una visita a la cripta del portavoz de su grupo municipal, Daniel Pérez, que conoció el problema a través de un miembro del Consejo Pastoral Parroquial, Ricardo Ramírez. El líder municipal socialista se mostró muy interesado y lo llevaron como moción al pleno de Cultura».

Para el párroco es, por tanto, «una buena noticia. Estoy contento porque el PSOE lo propone, pero realmente ha habido también un apoyo por parte de todos los grupos para salvar un bien cultural como este. En el pleno del pasado lunes, se habló incluso de salvar, no solo la cripta, sino también todo el conjunto de la torre-camarín. Lo cierto es que el Ayuntamiento de Málaga, con el alcalde a la cabeza, siempre se ha mostrado cercano y dispuesto a colaborar. Ya lo hizo con el Baldaquino, con una de las puertas de entrada, y lo estaba también con el Camarín. Este acuerdo es, una vez más, una magnífica noticia porque aunque es un inmueble propiedad de la Iglesia, está abierto a todos. Así también, todo el mundo podrá seguir disfrutando de un bien cultural como es este, un magnífico exponente del barroco».

LAS HUMEDADES, UN PROBLEMA QUE VIENE DE ATRÁS

El tema de las humedades, señala Escobar, no es nuevo: «La cripta tiene humedades de toda la vida, pero cuando se ha agravado el problema es cuando empezaron los desprendimientos. Aquí tuvimos que tomar una determinación dolorosa pero necesaria. Se cerró la cripta por dos razones: una, por seguridad, para evitar accidentes entre los visitantes a causa de los desprendimientos y, en segundo lugar, porque el estado del monumento no era el más apropiado para ser enseñado. Desde que se cerró la cripta se ha estado haciendo un seguimiento y una evaluación de los daños desde el Área de Patrimonio y Obras del Obispado, así como desde la Junta de Andalucía. Pero fue una denuncia ciudadana la que precipitó una inspección de la Junta, que mandó posteriormente un escrito a la Diócesis, como propietaria del inmueble, pidiéndole que hiciera una comisión para empezar la restauración. Y efectivamente, así se ha hecho. Hace diez días estuvieron viendo las obras, por parte del Obispado, el arquitecto técnico Pablo Pastor, junto con una arqueóloga, una restauradora y una arquitecta, y se ha constituido esa comisión que está elaborando el proyecto y el presupuesto de lo que cuesta la restauración. Esta será una obra integral en la cripta, porque la Junta ha pedido que se haga un ailsamiento que acabe con las humedades. Se trata, por tanto, en primer lugar, de aislar las humedades y, luego, de que se clasifiquen las piezas rotas, se restauren y se reponga todo lo que se ha ido deteriorando. Pretende ser una obra definitiva porque lo que se hizo allí en los años 40 y 90 no ha resuelto el problema».

Antonio Moreno Ruiz

Foto: Cripta del Santuario de la Victoria, panteón de los Condes de Buenavista. Autor: A. SELL

Málaga, 24 de mayo de 2019

