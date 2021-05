REPOR ECCLESIA: «Los laicos no pueden ser considerados cristianos de segunda categoría»

Cuando Dios sueña, el corazón del mundo baila de alegría. En ese latido emocionado, el creyente se sabe cuidado, protegido, a salvo. Y en esa misma estrofa, con el alma inundada de gozo ante la llegada de un nuevo Pentecostés, la Iglesia celebra el 23 de mayo el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Un momento esencial que impulsa a descubrir la riqueza del laicado en la vida del Pueblo de Dios.

Nos imbuimos en el reportaje que nuestro colaborador Carlos González García nos ofrece esta semana a propósito de esta jornada tan especial para todos los católicos.

«Desde mi experiencia en la Acción Católica General (ACG), es posible y necesario contemplar el rostro de Dios en los laicos. ¿Cómo? A través de las tres pes: el pan, la Palabra y los pobres. Desde ahí tenemos que llevar el corazón de Cristo a cada uno de los rincones: con el pan de la Eucaristía, de donde emana todo, porque un cristiano sin Eucaristía es un cristiano que está ciego o vacío; con el pan de la Palabra, pues la esencia misma de la Verdad iluminada está en la Palabra; y en los pobres, puesto que una Iglesia que quiere transmitir la alegría de Jesucristo ha de hacerlo desde los pobres». La mirada de Fran Ramírez es un paisaje de razones infinito, un buzón abierto lleno de correspondencia para cualquier persona que desee una palabra amable, sencilla, amiga. El responsable del sector de jóvenes de ACG me recibe en Yepes, su pueblo natal, una localidad toledana donde este joven de 41 años tiene su casa, su parroquia, su comunidad de vida y esos amigos de la infancia que siempre tienen sitio para la sonrisa.

En cada una de las calles de su pueblo guarda un recuerdo donde mirar, donde quedarse y donde contemplar al Dios que siempre se empeñó en llamarle hijo. Fran es un apasionado de la evangelización, de Jesucristo y de los jóvenes.

«Estudié Económicas, aunque el Señor y la Iglesia se empeñaron en ir poniéndome propuestas, retos, desafíos y responsabilidad de servicio», destaca. «Vivo con mucha alegría y mucha esperanza en mi corazón». Su semblante irradia plenitud. No es un regocijo pasajero, figurado o sin sentido. Es un verdadero acto de amor… «El sentido del humor es uno de los mandamientos de mi vida; de hecho, creo que debería ser el undécimo. Por ello, no me levanto ninguna mañana sin pensar que puedo, quiero y tengo la responsabilidad de cambiar el mundo».

«¡Siempre es la eterna hora de los laicos!»

Es lunes, y apenas nos cruzamos con algunas personas mayores del municipio. Fran conoce a todas por su nombre. Y ellas le conocen a él. Hablamos de la Iglesia y de la necesidad de hacer verdad los sueños que Dios guarda para sus hijos preferidos. Él es uno de ellos. Y, en vez de sonrojarse por el eterno miedo al qué dirán, confiesa todo cuanto conforma su ser: «En mi vida, todo se resume en que estoy profundamente enamorado de Cristo».

El 23 de mayo se celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Este año, con el lema Los sueños se construyen juntos. Y como, tal vez, es más necesario que nunca que los laicos sean, en la Iglesia, agentes de esperanza para esta nueva etapa de la evangelización, pongo en las manos de Fran la importancia de celebrar esta jornada en estos momentos tan delicados. «El tema de los laicos es como el gran Arca de Noé de la Iglesia, que todos participamos y nos sabemos en el mismo barco, pero los camarotes están demasiado cerrados», confiesa el militan te de ACG. «Entonces, este día siempre se ha celebrado como ese gran reto que tenemos en el horizonte, pero al que nunca llegamos del todo…». Y «¿a qué se debe esto?», le pregunto, mientras vamos recorriendo los exteriores de la monumental parroquia de San Benito Abad, la única de todo el municipio. De repente, el responsable afloja el paso y, mirándome a los ojos, exclama decidido:

«¡Es que siempre es la eterna hora de los laicos!». Una aventura que, aunque tarda en llegar, merece del todo la espera… «Pero no hay que bajar los brazos y, verdaderamente, es la hora de los laicos porque son la mayo ría del pueblo de Dios». Y, por eso, continúa, «necesitan asumir responsabilidades porque, así, llevando el amor de Cristo al corazón de la gente, llegaremos a más sitios».

«Toda acción pastoral nace de rodillas»

El responsable alaba la necesidad de laicos y sacerdotes «educados, desde la comunión y la sinodalidad, en la corresponsabilidad» en la tarea de la Iglesia. «Tenemos estructuras en la Iglesia que, dotándolas de vida, con protagonismo laical y con asunción de responsabilidades, serían la caña evangelizadora», reconoce.

Y cuando parece que empieza a refrescar en Yepes y, en realidad, estamos adentrándonos en el frío del medio día, Fran enciende rápidamente la luz. «Sin duda alguna, la Iglesia sigue mereciendo la pena», y «hay que transmitirlo desde la naturalidad», manifiesta. Y «si esto no se funda menta en la oración y en la Eucaristía, es imposible llevarlo a cabo. Es necesaria una pastoral de rodillas, pero hacia el mundo. Toda acción pastoral nace de rodillas, pero te tienes que levantar».

«Desde la Eucaristía, los laicos tenemos que ser evangelizadores»

A medida que vamos caminando, me anima a entrar en la iglesia. Están celebrando la Eucaristía. Y ahí permanecemos. Tiene ganas de decirme algo, intuyo que lo más importante para él… «La Eucaristía es el centro, el sitio de unidad de los cristianos. Desde aquí, los laicos tenemos que ser trasformadores y evangelizadores. Siempre desde la Eucaristía». Tras el agradecimiento y antes de la des pedida, le animo a escribir en mi cuaderno una frase que resuma su vocación seglar. Y él, que lleva la bondad escrita en sus pupilas y que siente en el mismo idioma que abraza, lo deja patente sin dudar un solo instante: «El mundo es algo apasionante y es un regalo de Dios, pero hay que salir con los guantes y con la ropa de trabajo para transformar.

Y si somos heridos porque nos hemos partido el pecho por transmitir a Jesucristo, todo mereció la pena».

«La Iglesia necesita del laicado más que nunca»

La Jornada de este año se inspira en el Congreso de Lai cos, que ha cumplido recientemente su primer aniversario, y la carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Una aventura que se en marca en el contexto actual, señalado por la covid-19.

«Este día coincide con la solemnidad de Pentecostés, donde precisamente la Palabra de Dios nos habla de que los apóstoles, después de la Muerte y la Resurrección de Jesús, estaban encerrados por miedo a los judíos; y la invitación que se nos hace es, precisamente, a salir», destaca Luis Manuel Romero, director del Secretariado de la Comisión de Apostolado Seglar.

Este pacense, de 46 años, amable en el trato, solícito en la necesidad y generoso en el servicio, lleva escrito en su corazón que la Iglesia está llamada a anunciar a Cristo sin temor, porque de otra forma sería una Iglesia enferma, sin corazón, sin alma… «En estos momentos necesitamos una Iglesia en salida, que esté en diálogo con la sociedad, que acompañe y que esté encarnada en el mundo», reconoce. «Y ese papel, quienes fundamentalmente lo juegan son los laicos, organizados en la Acción Católica, en el Apostolado Seglar, en las parroquias, en las diócesis, en movimientos y asociaciones».