La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) lanza la campaña #VacunaAmazonia ante la preocupación por el bajo número de personas inmunizadas ante la covid-19 en la Amazonia. Afirman que «la falta de vacunas suficientes para inmunizar a la población amazónica y la desinformación en varias partes del territorio, ha generado que muchas personas se hayan negado a recibir la vacuna».

Este escenario, se agrava aun más por la aparición de nuevas variantes del virus, cada vez más peligrosas y mortales, que ponen en riesgo la vida de las personas. REPAM está acompañando la evolución y la situación de la vacunación de la población amazónica y señala que el 26 de julio de 2021 se registraron 100.037 muertos y 3.500.761 casos de Covid-19 en la Pan-Amazonía.

REPAM pide a los gobiernos nacionales que «no midan esfuerzos para la compra y asignación de vacunas para la región amazónica. Que no se omitan ante las dificultades y los clamores, especialmente de los más pobres y frágiles». A su vez invitan a la población a «que se vacune y no se deje llevar por la desinformación. Que motiven y animen a sus comunidades para este acto en favor del bien común».

Unidos en la solidaridad y firmes en la esperanza

Ante esta dura realidad de la pandemia, la REPAM invita a todos los pobladores amazónicos a permanecer unidos en la solidaridad y firmes en la esperanza de que llegarán días mejores. Por ello, recuerda las palabras del Papa Francisco: “Todos deben vacunarse. No es una opción, es una acción ética, porque está en riesgo tu salud, tu vida, pero también la vida de los demás”.